Simucube 3 Sport, Pro e Ultimate ufficiali: è un momento epocale per il sim racing

Il produttore finlandese Simucube ha annunciato la terza generazione delle sue wheelbase direct drive, disponibili in tre configurazioni con coppie da 15, 25 e 35 Nm. Le nuove basi volante integrano motori servo di classe industriale e il sistema quick release LightBridge per trasmissione wireless

Per chi vuole la massima qualità nell'esperienza di guida simulata c'è un brand da prendere come riferimento: Simucube. Il produttore finlandese ha appena svelato la gamma completa delle wheelbase direct drive di terza generazione, destinate agli appassionati di sim racing che cercano il massimo livello di realismo e prestazioni. Ed è un momento epocale per gli appassionati della categoria.

La serie Simucube 3 si compone di tre modelli differenziati per potenza erogata e tecnologie motoristiche, tutti accomunati da un nuovo approccio al force feedback basato sui dati telemetrici provenienti dai simulatori. Le wheelbase sono già disponibili in preordine, con le prime spedizioni programmate a partire da novembre 2025.

Le caratteristiche della serie Simucube 3

Le tre versioni della gamma si differenziano principalmente per la coppia massima erogata. Simucube 3 Sport offre 15 Nm di coppia ed è equipaggiato con un motore servo SPM di nuova generazione, mentre il modello Pro raggiunge i 25 Nm mantenendo lo stesso tipo di motorizzazione ma con maggiore potenza. Il vertice della gamma è rappresentato da Simucube 3 Ultimate, che introduce un motore IPM (Interior Permanent Magnet) di tipo spoke completamente inedito, capace di erogare 35 Nm con una densità di coppia e una velocità di risposta superiori.

Ogni wheelbase viene calibrata individualmente attraverso un processo di scansione laser che crea un gemello digitale all'interno del software di controllo. L'encoder assoluto a 23 bit garantisce una risoluzione di circa 8 milioni di passi per una precisione micrometrica nella lettura dell'angolo di sterzata. Fra le novità c'è il sistema quick release (con cui agganciare i volanti) denominato Link con tecnologia LightBridge, che rappresenta un cambiamento radicale rispetto alle generazioni precedenti: il meccanismo adotta due bloccaggi verticali e assicura il trasferimento di alimentazione e dati senza contatto fisico, eliminando componenti soggetti a usura nel tempo. La connessione priva di gioco meccanico permette la trasmissione integrale delle informazioni di force feedback al volante, mentre l'assenza di cavi semplifica le operazioni di sostituzione del volante e riduce l'ingombro sul cockpit. Per funzionare, le wheelbase Simucube 3 richiedono obbligatoriamente un Simucube Link Hub, disponibile come accessorio separato per chi non ne possiede già uno.

Le wheelbase della serie Simucube 3 introducono un sistema di force feedback basato sulla telemetria dei simulatori, capace di tradurre in sensazioni fisiche elementi come il comportamento degli pneumatici, l'intervento dell'ABS, il numero di giri del motore e la tessitura dell'asfalto. Un controller esterno permette inoltre di regolare al volo i parametri chiave del force feedback senza uscire dalla simulazione, facilitando la messa a punto durante le sessioni di guida. Il nuovo software Tuner 3.0 offre un'interfaccia di configurazione che spazia da semplici slider per la forza complessiva fino a regolazioni dettagliate per ogni singolo effetto telemetrico, consentendo la creazione di profili estremamente personalizzati per diverse auto e discipline racing.

I prezzi della nuova serie Simucube 3

Simucube 3 Sport misura 135 x 135 x 278 mm e pesa 8,7 kg, con un'alimentazione da 280 W e una garanzia di tre anni. Il prezzo di listino è fissato a 1.355,20 euro, escluse le spese di spedizione.

misura 135 x 135 x 278 mm e pesa 8,7 kg, con un'alimentazione da 280 W e una garanzia di tre anni. Il prezzo di listino è fissato a 1.355,20 euro, escluse le spese di spedizione. Simucube 3 Pro mantiene le stesse dimensioni orizzontali ma raggiunge i 323 mm in altezza per un peso di 11 kg, richiede un'alimentazione da 360 W (450 W di picco) e viene proposto a 1.597,20 euro con garanzia triennale.

mantiene le stesse dimensioni orizzontali ma raggiunge i 323 mm in altezza per un peso di 11 kg, richiede un'alimentazione da 360 W (450 W di picco) e viene proposto a 1.597,20 euro con garanzia triennale. Simucube 3 Ultimate condivide dimensioni e requisiti energetici del Pro ma pesa 13 kg a causa del motore IPM più complesso, offre una garanzia estesa a cinque anni e ha un prezzo di 3.339,60 euro.

Tutti i modelli supportano il montaggio frontale e inferiore tramite fori di fissaggio con diametro di 135 mm e 78,4 mm, compatibili con la maggior parte dei cockpit presenti sul mercato.