Silica, disponibile in accesso anticipato il nuovo ibrido che unisce sparatutto e strategia in tempo reale

Bohemia Interactive ha annunciato la disponibilità di Silica, un particolare gioco fantascientifico che unisce l'azione e la frenesia di uno sparatutto in prima persona con le caratteristiche tipiche di uno strategico in tempo reale. Il gioco è disponibile su Steam a 19,99 euro, ma lo sviluppatore ha già anticipato che il prezzo aumenterà con l'avanzare dello stato di sviluppo.

Silica è un videogioco a dir poco peculiare, che unisce – o quantomeno ci prova – il tradizionale gameplay di uno sparatutto con quello degli rts. In ogni partita fino tre fazioni si scontrano per il controllo del pianeta, Baltarus. Il giocatore potrà scegliere se unirsi all'esercito umano o alieno.

Così come proposto anche in altri fps come Battlefield, anche Silica consente a uno dei giocatori di assumere il ruolo di comandante e aiutare la propria squadra con la visuale dall'alto che permette di controllare l'intera mappa. I giocatori a terra, invece, possono scegliere se affrontare l'azione in prima o terza persona.

Il gioco prevede cinque classi di fanteria, otto creature aliene e undici veicoli disponibili in tutte e tre le modalità di gioco. La prima combina elementi fps e rts: il comandante dà gli ordini alla squadra in modalità isometrica mentre gli altri giocatori in modalità fps/tps devono impegnarsi a realizzare l'obiettivo combattendo in prima linea.

La seconda è una modalità cooperativa in prima/terza persona. Infine, non manca la modalità "Arena", ovvero un tradizionale scontro deatmatch in cui le squadre si danno battaglia fino all'ultima uccisione. In sintesi, la classica modalità disponibile in qualsiasi fps/tps puro. Il gioco fa parte del programma Bohemia Incubator.

"Bohemia Incubator offre supporto finanziario e servizi editoriali a progetti originali con una visione unica. Tutto ciò di cui hai bisogno è un prototipo giocabile e un'irrefrenabile voglia di fare successo" hanno spiegato gli sviluppatori.