Silent Hill: Townfall potrebbe essere un'esclusiva console temporale PS5

Silent Hill: Townfall, nuovo capitolo della storica saga horror di Konami, potrebbe arrivare come esclusiva console temporale su PlayStation 5. L'indizio arriva direttamente dal sito ufficiale del gioco, dove tra le piattaforme indicate compaiono soltanto Steam, Epic Games Store e PS5. Nessun riferimento, almeno per ora, a Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 o console di precedente generazione.

Il titolo è stato recentemente protagonista di un trailer narrativo mostrato durante uno State of Play di Sony, offrendo un primo sguardo più approfondito all'ambientazione e ai temi della storia. L'azione si svolge nella cittadina scozzese di St. Amelia, teatro di eventi inquietanti e misteriosi che si inseriscono perfettamente nella tradizione psicologica e disturbante della serie.

Sviluppato dallo studio di Glasgow Screen Burn, Townfall segue le vicende di Simon Ordell, personaggio centrale dell'avventura. Il protagonista esplora la città accompagnato da un dispositivo elettronico portatile chiamato CRTV, elemento chiave sia dal punto di vista narrativo sia per quanto riguarda le meccaniche di gioco. Il dispositivo sembra infatti avere un ruolo fondamentale nell'interpretazione degli eventi e nell'interazione con l'ambiente circostante.

Ulteriori dettagli sono stati condivisi durante una Silent Hill Transmission trasmessa il 12 febbraio, sempre a cura di Konami. In quell'occasione, gli sviluppatori hanno approfondito aspetti legati al gameplay, alla costruzione dell'atmosfera e alla direzione artistica, sottolineando l'intenzione di offrire un'esperienza intensa e fortemente immersiva.

Annunciato per la prima volta nel 2022, Townfall è solo uno dei progetti che stanno rilanciando il franchise negli ultimi anni. Tra questi spiccano il remake di Silent Hill 2 Remake realizzato da Bloober Team e l'atteso Silent Hill f, entrambi accolti con grande interesse dagli appassionati del genere.

Se l'esclusività console su PS5 venisse confermata, si tratterebbe di una mossa strategica importante per Sony e per il rilancio della saga. Resta poi da vedere se e quando il titolo arriverà anche su altre piattaforme.