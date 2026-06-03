Silent Hill: Townfall ha una data di uscita: debutto su PS5 e PC il 24 settembre

Konami ha annunciato che Silent Hill: Townfall sarà disponibile dal 24 settembre su PlayStation 5 e PC. Un nuovo trailer mostra sequenze di gameplay, introduce il personaggio di Zoe e approfondisce alcune meccaniche, tra cui enigmi integrati nella narrazione, fasi stealth, utilizzo del DualSense e nuove opzioni di preordine.

Konami ha confermato la data di uscita di Silent Hill: Townfall, nuovo capitolo della celebre serie horror che debutterà il 24 settembre su PlayStation 5 e PC. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer mostrato durante l'ultimo State of Play, pensato per offrire uno sguardo più approfondito alle meccaniche di gioco e ad alcuni degli elementi narrativi che caratterizzeranno l'esperienza.

Con Townfall, Konami prosegue il rilancio della proprietà intellettuale Silent Hill, dopo il remake di Silent Hill 2 pubblicato nel 2024 e Silent Hill f previsto nel corso del 2025. Lo sviluppo è affidato a Screen Burn, team che punta a costruire un'esperienza fortemente incentrata sulla narrazione e sull'esplorazione psicologica.

Uno degli aspetti evidenziati dal nuovo trailer riguarda l'introduzione di Zoe, infermiera residente sull'isola di St. Amelia. Il personaggio sembra avere un ruolo centrale nella vicenda che coinvolge Simon, protagonista della storia, il quale si ritrova in un luogo che non riconosce e in una situazione dai contorni poco chiari. Come da tradizione della serie, gli sviluppatori preferiscono mantenere il massimo riserbo sugli eventi principali, lasciando ai giocatori il compito di interpretare progressivamente ciò che accade.

Sul fronte del gameplay, Screen Burn ha confermato una particolare attenzione agli enigmi contestualizzati all'interno della trama. I rompicapi non saranno semplici ostacoli da superare per proseguire nell'avventura, ma elementi progettati per contribuire alla costruzione narrativa, offrendo informazioni sul passato dei personaggi, sugli eventi accaduti a St. Amelia e sul significato degli ambienti esplorati.

Il trailer mostra inoltre alcune sequenze dedicate alle creature ostili che popolano il cosiddetto "altro mondo". In alcuni casi sarà possibile affrontare le minacce utilizzando le armi a disposizione, mentre in altre situazioni l'unica strategia efficace sarà evitare il confronto diretto. Gli sviluppatori hanno sottolineato l'importanza delle meccaniche stealth e dell'utilizzo del dispositivo CRTV, strumento che permetterà di raccogliere informazioni e valutare il contesto circostante durante gli spostamenti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alle funzionalità offerte da PlayStation 5. Silent Hill: Townfall sfrutterà i grilletti adattivi e il feedback aptico del controller DualSense per aumentare il coinvolgimento del giocatore. Gli sviluppatori citano, ad esempio, la diversa resistenza percepita durante l'uso delle armi da fuoco e le vibrazioni associate ai movimenti delle creature nelle vicinanze. Saranno inoltre presenti controlli basati sul movimento, utilizzati per interagire con alcuni oggetti di gioco, come il dispositivo CRTV.

Contestualmente all'annuncio della data di uscita, Konami ha aperto i preordini sul PlayStation Store, Steam ed Epic Games Store. Il titolo è disponibile nelle edizioni Standard e Deluxe. La prima include alcuni elementi estetici dedicati al CRTV, mentre la Deluxe Edition aggiunge una skin alternativa per Simon, un'applicazione contenente artbook interattivo e colonna sonora digitale, oltre a un accesso anticipato di 48 ore rispetto al lancio ufficiale.