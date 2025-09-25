Silent Hill f vi farà scoprire la bellezza del terrore: disponibile da oggi il nuovo capitolo

Konami celebra l'uscita Silent Hill f, nuovo capitolo della saga horror disponibile da oggi su console e PC, con un nuovo trailer. Ambientato nel Giappone anni 60, il titolo segue la storia di una studentessa alle prese con misteri e creature inquietanti

Konami ha annunciato l'uscita di Silent Hill f, il nuovo capitolo della storica saga horror, disponibile da oggi per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il titolo segna una svolta per la serie, che per la prima volta si sposta in Giappone, con un'ambientazione anni '60 e un approccio narrativo che mescola inquietudine psicologica e visiva.

La storia segue le vicende di Shimizu Hinako, una studentessa liceale costretta a fare i conti con le pressioni sociali e un'improvvisa trasformazione che sconvolge la sua città natale, Ebisugaoka. Una nebbia misteriosa cala sul luogo, dando vita a creature disturbanti e a eventi inspiegabili. Le scelte compiute dal giocatore saranno determinanti per il destino della protagonista, in un racconto scritto da Ryukishi07 e caratterizzato dal concetto "beautiful yet horrifying", che unisce fascino e terrore.

Per celebrare il lancio, Konami ha diffuso un nuovo trailer che offre un'anteprima dell'atmosfera cupa e suggestiva che permea l'opera.

Silent Hill f è disponibile in diverse versioni: l'edizione fisica Day One e le edizioni digitali Standard e Deluxe. L'edizione Standard digitale include costumi esclusivi, una mini colonna sonora e un artbook.

Chi sceglie la Deluxe digitale può contare su ulteriori contenuti extra, mentre chi acquista inizialmente la Standard avrà la possibilità di effettuare un "Deluxe Upgrade". Inoltre, presso alcuni rivenditori selezionati, gli acquirenti della Day One Edition riceveranno anche una stellbook dedicata al gioco.