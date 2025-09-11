Silent Hill f: svelato il peso in GB e pre-load su PS5 e PC, lancio il 25 settembre

Tramite X emergono nuovi dettagli relativi al peso in GB del gioco su PS5 e PC e le date di pre-load per Deluxe e Standard edition di Silent Hill f. Si tratta, però, ancora di informazioni non confermate ufficialmente da Konami

L'attesa per Silent Hill f, il nuovo capitolo della storica saga horror di Konami, entra nel vivo. Dopo la presentazione all'ultima Gamescom, emergono ora nuovi dettagli non ufficiali legati al peso del gioco su PS5 e alle date di pre-load per le diverse edizioni. Secondo il profilo PlayStation Game Size su X, l'installazione su PlayStation 5 occuperà circa 36,6 GB (versione 01.001.000), mentre la controparte PC richiederà circa 50 GB di spazio libero.

Il titolo sarà disponibile in tutto il mondo dal 25 settembre, con uscita simultanea su PS5, Xbox Series X/S e PC. Tuttavia, chi ha acquistato la Deluxe Edition avrà un vantaggio: due giorni di accesso anticipato, a partire dal 23 settembre.

Per questa edizione, il pre-load sarà disponibile dal 21 settembre, permettendo ai giocatori di scaricare il gioco con anticipo e trovarsi pronti al lancio. I possessori della Standard Edition, invece, potranno avviare il pre-load dal 23 settembre, in vista dell'apertura dei server a mezzanotte del 25 settembre (presumibilmente in base al fuso locale). Al momento Konami non ha confermato ufficialmente questi dettagli, quindi le date e lo spazio occupato sulle varie piattaforme potrebbero essere soggetti a variazioni.

SILENT HILL f



- : 36.637 GB

- : 01.001.000



- ($69.99)

Pre-Load : September 23

Release : September 25



- ($79.99)

Pre-Load : September 21

Release : September 23



: Midnight pic.twitter.com/j0LOpWHwku PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 10, 2025

Silent Hill f: peso, date pre-load e ulteriori dettagli

Silent Hill f è ambientato nel Giappone degli anni '60, nella cittadina fittizia di Ebisugaoka, un luogo avvolto da un'atmosfera cupa e misteriosa. La protagonista, Hinako Shimizu, si ritrova a dover sopravvivere contro gli orrori scatenati dalla nebbia che cala sulla città, portando con sé incubi e creature inquietanti.

Il gioco promette di fondere i tratti distintivi della saga, tensione psicologica, atmosfera opprimente e puzzle ambientali; con nuove meccaniche di combattimento e un sistema di New Game Plus, già anticipato da Konami, che consentirà di rivivere l'avventura con varianti e nuove sfide.

Con la data di uscita ormai alle porte, l'attesa tra i fan è palpabile. Silent Hill f non solo segna il ritorno di una delle serie survival horror più iconiche, ma rappresenta anche un tentativo di innovare la formula, intrecciando cultura giapponese, folklore e l'inconfondibile inquietudine del brand.