Silent Hill f raccoglie ottimi voti su Famitsu, emerge anche la durata media del titolo

Il ritorno della saga horror di Konami si preannuncia come uno dei più importanti dell'anno. Silent Hill f, nuovo capitolo principale della serie, ha ricevuto la sua prima recensione ufficiale da parte di Famitsu, storico magazine giapponese.

Il verdetto? Un 36 su 40, con voti che hanno raggiunto il 9 da parte di tutti i recensori. Questo risultato rappresenta il punteggio più alto mai assegnato a un titolo della saga dalla rivista. Per fare un confronto, il remake di Silent Hill 2 uscito lo scorso anno aveva totalizzato 35/40.

La redazione di Famitsu ha elogiato in particolare l'atmosfera, la qualità visiva e il comparto sonoro, sottolineando come la trama e il senso di mistero rendano Wdifficile smettere di giocare". Si tratta di elementi cardine per un titolo che mira a restituire le sensazioni tipiche del franchise, aggiornandole però agli standard moderni.

Silent Hill f: all'interno della recensione di Famitsu anche indicazioni sulla durata

Un altro punto di forza menzionato è il sistema di combattimento, definito "inaspettatamente soddisfacente", soprattutto grazie alle meccaniche di contrattacco. Nonostante questo, Famitsu avverte che i giocatori meno abituati ai titoli d'azione potrebbero trovare alcune sezioni più ostiche, anche con la difficoltà abbassata.

Secondo la recensione, Silent Hill f avrà una durata in media di 12-13 ore, con la possibilità di allungare notevolmente l'esperienza grazie alla presenza di più finali, tra cui il ritorno del celebre UFO ending. Konami ha inoltre confermato che la modalità New Game Plus offrirà nuovi contenuti, comprese cutscene inedite, incentivando quindi a più run.

Silent Hill f sarà disponibile dal 25 settembre su PS5, Xbox Series X/S e PC, con accesso anticipato il 23 settembre per chi acquista la Digital Deluxe Edition. L'attesa è quindi agli sgoccioli, e il nuovo titolo sembra destinato a rappresentare un interessante rilancio per il franchise.