Silent Hill f è un successo: già raggiunto un primo importante traguardo

Il lancio di Silent Hill f è positivo: Konami conferma che il gioco ha già superato un primo importante target per quanto riguarda le vendite complessive, con risultati migliori rispetto a Silent Hill 2 Remake

Silent Hill f, nuovo capitolo della saga di survival horror, sta registrando ottimi risultati. Il lancio commerciale, come confermato da Konami, è andato molto bene e il gioco starebbe ottenendo risultati migliori rispetto a Silent Hill 2 Remake, titolo considerato un grande successo per la software house nipponica.

Un lancio positivo

Grazie anche ai buoni dati raccolti con i preorder, Silent Hill f è riuscito a superare quota 1 milione di copie vendute. Il traguardo è stato raggiunto il 26 settembre, appena un giorno dopo la data di uscita ufficiale. Il risultato è significativo anche perché Silent Hill 2 Remake ha raggiunto il traguardo del milione di copie vendute in una settimana (il gioco è stato lanciato a ottobre 2024).

A contribuire al successo di Silent Hill f, oltre al possibile "traino" del successo di Silent Hill 2 Remake, ci sono anche le piattaforme di disponibilità, con il nuovo titolo che è uscito anche su Xbox Series X e Series S oltre che su PC e PS5, ampliando la platea di potenziali acquirenti.

Per un quadro più preciso in merito ai risultati di Silent Hill f, che è stato accolto bene anche dalla critica, bisognerà attendere le prossime settimane. Il primo target, quello del milione di copie, è stato raggiunto molto rapidamente. Ora, invece, sarà necessario valutare fino a dove si potrà spingere il gioco. Ricordiamo che il remake del secondo capitolo della saga ha superato quota 2 milioni di unità vendute.