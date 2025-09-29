Silent Hill f è un successo: già raggiunto un primo importante traguardo
Il lancio di Silent Hill f è positivo: Konami conferma che il gioco ha già superato un primo importante target per quanto riguarda le vendite complessive, con risultati migliori rispetto a Silent Hill 2 Remakedi Davide Raia pubblicata il 29 Settembre 2025, alle 19:31 nel canale Videogames
KonamiSilent Hill
Silent Hill f, nuovo capitolo della saga di survival horror, sta registrando ottimi risultati. Il lancio commerciale, come confermato da Konami, è andato molto bene e il gioco starebbe ottenendo risultati migliori rispetto a Silent Hill 2 Remake, titolo considerato un grande successo per la software house nipponica.
Un lancio positivo
Grazie anche ai buoni dati raccolti con i preorder, Silent Hill f è riuscito a superare quota 1 milione di copie vendute. Il traguardo è stato raggiunto il 26 settembre, appena un giorno dopo la data di uscita ufficiale. Il risultato è significativo anche perché Silent Hill 2 Remake ha raggiunto il traguardo del milione di copie vendute in una settimana (il gioco è stato lanciato a ottobre 2024).
A contribuire al successo di Silent Hill f, oltre al possibile "traino" del successo di Silent Hill 2 Remake, ci sono anche le piattaforme di disponibilità, con il nuovo titolo che è uscito anche su Xbox Series X e Series S oltre che su PC e PS5, ampliando la platea di potenziali acquirenti.
Per un quadro più preciso in merito ai risultati di Silent Hill f, che è stato accolto bene anche dalla critica, bisognerà attendere le prossime settimane. Il primo target, quello del milione di copie, è stato raggiunto molto rapidamente. Ora, invece, sarà necessario valutare fino a dove si potrà spingere il gioco. Ricordiamo che il remake del secondo capitolo della saga ha superato quota 2 milioni di unità vendute.
4 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Invece di regalare soldi a roba tipo denuvo se si investe nel prodotto arrivano i risultati e maggiori guadagni.
dipende se lo compri su steam e epic i drm sono loro
Vero che un gioco e' ben fatto, questo non so, vende.
Per DRM nei giochi, visto che uso sia Steam (Linux) che GOG, non vedo problemi, compro solo giochi offline con opzionale online, con partizione di backup e backup del gioco (che Steam permette di fare), potro' giocare anche tra decenni e non vedo problemi nella velocita' (ed e' Linux con Steam Proton con Nvidia serie 30XX)
