Si spara in Friuli Venezia Giulia, ma solo per gioco: ecco la mappa di Fortnite

Il Friuli Venezia Giulia debutta su Fortnite con una mappa personalizzata che riproduce città, paesaggi e tradizioni regionali. Liniziativa, presentata dal governatore Fedriga e sviluppata con Novo Esports, punta a promuovere il territorio attraverso il gaming. Previsto anche un torneo nella nuova mappa alla Milan Games Week

Dal 20 settembre, in Friuli Venezia Giulia, sarà possibile lanciarsi col paracadute, distruggere edifici e sparare missili: la regione sarà protagonista di una mappa personalizzata all’interno di Fortnite, uno dei titoli più popolari al mondo con oltre 650 milioni di utenti registrati e 110 milioni attivi ogni mese.

Il progetto è stato presentato a Trieste dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga insieme al ceo di Novo Esports, Emanuele Acerbis, società che ha ideato e sviluppato l’iniziativa in collaborazione con PromoTurismoFVG. L’obiettivo dichiarato è quello di coniugare turismo e gaming, raggiungendo in particolare un pubblico giovane e intercettando l’ampia community di giocatori italiani, stimata in circa 14 milioni di persone.

Dal 20 settembre i gamer potranno muoversi in cinque località riprodotte in 3D nello stile cartoonesco del titolo di Epic Games: Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Palmanova. Alla mappa sono stati aggiunti altri luoghi simbolo come Piancavallo, Tarvisio, i laghi di Fusine, la laguna di Marano, i fiumi Tagliamento e Isonzo, oltre a riferimenti alla tradizione enogastronomica regionale, dal frico al prosciutto di San Daniele.

"Siamo la prima regione in Italia che si fa conoscere attraverso un gioco elettronico come Fortnite fra i più seguiti a livello planetario. Basti pensare che sono oltre 110 milioni al mese gli utenti attivi in tutto il mondo, mentre un terzo degli italiani utilizza il gaming. Grazie a un'ambientazione in grado di ricreare alcuni luoghi iconici del Friuli Venezia Giulia, vogliamo raggiungere un target molto interessante - quello dei giovani fino ai 25 anni - e promuovere il nostro territorio attraverso un'interazione attiva" ha spiegato Fedriga nel comunicato ufficiale.

L’iniziativa sarà accompagnata da un torneo: i giocatori potranno scalare una classifica online e i primi dieci si sfideranno durante la Milan Games Week (28-30 novembre), il principale evento italiano dedicato al gaming. Per i migliori saranno messi in palio cinque voucher per un soggiorno invernale nel Tarvisiano, comprensivi di skipass.

All’interno della fiera milanese sarà inoltre allestito un corner dedicato alla Regione nello stand di Novo Esports, dove sarà possibile provare la mappa con visori per la realtà virtuale. Durante la presentazione è stato proiettato anche un trailer ufficiale dell’iniziativa, che mostra in anteprima le ricostruzioni digitali del territorio.

Fondata nel 2023, Novo Esports è una società già attiva con sette team competitivi a livello nazionale e internazionale. Con questo progetto, il gruppo intende consolidare ed espandere il suo ruolo nel settore degli esports e aprire nuove prospettive al marketing territoriale digitale.