Shuhei Yoshida elogia la strategia di Microsoft, ma critica l'aumento di prezzo di Game Pass

Shuhei Yoshida, ex dirigente di Sony, ha elogiato la strategia multipiattaforma di Microsoft e Xbox, definendola coerente e lungimirante. Tuttavia, ritiene il recente aumento di prezzo di Game Pass "eccessivo" e una mossa rischiosa.

Shuhei Yoshida, ex volto storico di Sony Interactive Entertainment, è tornato a parlare del settore videoludico e, in particolare, della strategia adottata da Microsoft e Xbox. In un'intervista concessa al podcast Friends Per Second di Skill Up, Yoshida ha espresso un giudizio sorprendentemente positivo sul modo in cui il colosso di Redmond sta gestendo il proprio ecosistema gaming, sottolineandone la visione a lungo termine. Tuttavia, c'è un punto che proprio non riesce a condividere: l'aumento di prezzo di Game Pass.

Secondo Yoshida, la nuova direzione di Microsoft verso il PC gaming e la distribuzione multipiattaforma è una scelta "intelligente e coerente" con la sua identità. "Ha senso, perché Microsoft possiede Windows, quindi espandersi verso PC e piattaforme diverse è naturale. Inoltre, oggi è probabilmente il più grande editore su PlayStation".

Una frase che, a prima vista, potrebbe sembrare paradossale, ma che riflette i dati diffusi dal CEO di Microsoft: nei primi mesi del 2025, Xbox è risultata l'editore più attivo su PlayStation Store in termini di prenotazioni e precaricamenti.

Yoshida e le perplessità sull'aumento di prezzo del Game Pass

Yoshida riconosce che il settore sta cambiando rapidamente e che Microsoft ha avuto il coraggio di anticipare i tempi. Tuttavia, quando si parla di Game Pass, il dirigente non nasconde le sue perplessità: "Non comprendo perché abbiano aumentato il prezzo di Game Pass così tanto. È una strategia rischiosa e potrebbe allontanare una parte dell'utenza."

Pur definendo Game Pass "un'idea rivoluzionaria", Yoshida ribadisce che i servizi in abbonamento rimangono un'arma a doppio taglio. Da un lato garantiscono accessibilità e varietà ai giocatori, ma dall'altro rischiano di compromettere il valore percepito dei singoli titoli. "I servizi in abbonamento sono pericolosi bisogna gestirli con equilibrio".

Infine, Yoshida non ha mancato di ricordare con orgoglio l'approccio di Sony con PlayStation Plus, che, a suo dire, "mantiene un rapporto più sostenibile tra valore e costo, offrendo ai giocatori un'esperienza solida senza eccessi". Non tutti però la pensano come Yoshida su Microsoft: è di queste ore la dura stoccata di Mike Ybarra alla strategia della casa di Redmond.