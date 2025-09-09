Sfida Nintendo in tribunale senza avvocato: il conto è di 2 milioni di dollari

Nintendo ha vinto una causa contro Ryan Daly, gestore del sito Modded Hardware, accusato di vendere dispositivi usati per la pirateria su Switch. Il tribunale lo ha condannato a pagare 2 milioni di dollari, chiudere il sito e consegnarne il dominio a Big N

Nintendo ha ottenuto una nuova vittoria legale contro la pirateria. Il colosso giapponese dei videogiochi ha portato in tribunale Ryan Daly, residente a Flint (Michigan) e gestore del sito Modded Hardware, accusato di aver venduto dispositivi in grado di consentire la copia e l'utilizzo illecito dei giochi per Nintendo Switch.

La controversia riguarda in particolare strumenti come il MIG Switch flashcart e il MIG Dumper, presentati come soluzioni per creare copie di backup, ma in realtà utilizzati per favorire la distribuzione di file pirata. Nonostante un avviso formale ricevuto a marzo 2024, Daly ha proseguito con la sua attività, spingendo Nintendo a intentare causa presso un tribunale federale di Washington lo scorso luglio.

A complicare ulteriormente la vicenda è stata la scelta di Daly di difendersi senza un avvocato, contestando le accuse con argomentazioni che spaziavano dal "fair use" all'invalidità dei diritti d'autore rivendicati dalla compagnia. La corte, tuttavia, ha dato pienamente ragione a Nintendo, riconoscendo che la vendita di hardware modificato e modchip arrecava un "danno significativo e irreparabile" all'azienda, a causa della circolazione su larga scala di copie illegali.

La sentenza obbliga Daly a versare 2 milioni di dollari a Nintendo, a chiudere definitivamente il sito Modded Hardware e a cedere il dominio alla società giapponese. Inoltre, gli è stato vietato di diffondere documentazione o informazioni riguardanti la modifica delle console.

Si tratta solo dell'ultima vittoria legale di Nintendo che si aggiunge a una lunga serie di presenze in tribunale tutte chiuse a favore del colosso giapponese. Lo scorso anno, la società ha ottenuto la chiusura dell'emulatore Yuzu insieme a un risarcimento di 2,4 milioni di dollari. Nello stesso anno, ha fatto condannare un modder di Switch e vinto una causa in Francia contro la piattaforma Dstorage. Inoltre, ha avviato un'azione legale negli Stati Uniti per ottenere l'autorizzazione ad accedere ai dati di Reddit relativi alle comunità legate alla pirateria.