Sette anni dopo l'annuncio, The Wolf Among Us 2 ha finalmente una finestra di lancio

Dopo quasi un decennio segnato da rinvii, cambi di gestione e dubbi sul futuro del progetto, Telltale Games ha mostrato un nuovo trailer di The Wolf Among Us 2 al Summer Game Fest. Il titolo è ora previsto per il 2027, mentre una remaster del capitolo originale arriverà prima.

The Wolf Among Us 2 torna sotto i riflettori dopo anni di incertezze. Nel corso del Summer Game Fest, Telltale Games ha presentato un nuovo trailer del sequel basato sull'universo narrativo di Fables, confermando che il progetto è ancora in sviluppo e fissando una finestra di lancio per il 2027.

L'annuncio rappresenta un passaggio importante per un titolo che ha attraversato una delle produzioni più complesse degli ultimi anni. Il seguito di The Wolf Among Us, pubblicato originariamente nel 2013 e considerato uno dei lavori più apprezzati dello storico studio statunitense, era stato annunciato per la prima volta nel 2017. I piani iniziali prevedevano un'uscita molto più ravvicinata, ma la chiusura di Telltale Games nel 2018 ha inevitabilmente bloccato lo sviluppo.

La rinascita dell'azienda sotto una nuova proprietà nel 2019 aveva riacceso le speranze dei fan, tanto che The Wolf Among Us 2 fu tra i primi progetti confermati dalla nuova gestione. Da allora, tuttavia, le informazioni ufficiali sono arrivate con il contagocce e il gioco è stato più volte al centro di indiscrezioni che ne ipotizzavano la cancellazione.

Il trailer mostrato al Summer Game Fest offre uno sguardo aggiornato sulla nuova indagine che vedrà protagonista Bigby Wolf. La trama ruoterà attorno a una serie di omicidi particolarmente violenti che sembrano coinvolgere una creatura sconosciuta, chiamando ancora una volta il protagonista a fare luce sul mistero. Sebbene il filmato non entri nel dettaglio delle meccaniche di gioco, conferma la volontà di mantenere l'atmosfera noir e investigativa che aveva contribuito al successo dell'episodio originale.

Negli anni passati lo sviluppo ha subito ulteriori cambiamenti. Una delle versioni più recenti del progetto era stata realizzata in collaborazione con AdHoc Studio, società fondata da alcuni degli sviluppatori del primo The Wolf Among Us. Tuttavia, nel 2024 lo stesso studio aveva confermato di non essere più coinvolto attivamente nei lavori. Nei crediti del nuovo trailer compaiono invece Telltale Games e il publisher PM Studios, segnale di una nuova organizzazione produttiva.

La finestra di lancio indicata resta piuttosto ampia e non è stata accompagnata da una data più precisa. Nonostante ciò, si tratta del primo obiettivo temporale ufficiale comunicato dopo anni di rinvii e silenzi.