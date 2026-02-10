Serie TV God of War: scelto anche l'attore di Atreus, pedina fondamentale dell'intera opera

La serie Amazon di God of War ha trovato il suo Atreus: sarà interpretato da Callum Vinson, attore giovane ma versatile. Il cast include Ryan Hurst, Mandy Patinkin e Ólafur Darri Ólafsson. Senza data d'uscita ufficiale, la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione

La serie televisiva di God of War prodotta da Amazon continua a prendere forma e ha finalmente trovato uno dei suoi personaggi chiave: Atreus, il figlio di Kratos. Il giovane attore scelto per interpretarlo è Callum Vinson, un nome che, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum sorprendentemente vario.

Vinson ha infatti interpretato sia Piglet in Me & Winnie the Pooh sia una versione giovane di Jason Voorhees nella serie Crystal Lake, dimostrando una notevole versatilità tra ruoli per famiglie e horror. Oltre alle apparizioni live action, Vinson ha anche esperienza nel doppiaggio.

Ha prestato la voce a Lope nel film anime Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island, un dettaglio che sottolinea la sua capacità di adattarsi a registri e media diversi. Una qualità particolarmente adatta a un personaggio come Atreus, che in God of War è al tempo stesso giovane, vulnerabile e in costante crescita, sia emotiva che narrativa.

Con l'attore di Atreus, la serie TV di God of War presenta un protagonista

Il casting di Vinson si inserisce in un quadro già ricco di nomi importanti. Ryan Hurst è stato scelto per interpretare Kratos, il leggendario dio della guerra spartano, mentre Alastair Duncan tornerà a dare voce a Mimir, mantenendo un legame diretto con i videogiochi originali. Anche gli antagonisti principali hanno già un volto: Mandy Patinkin vestirà i panni di Odino, mentre Thor sarà interpretato dall'attore islandese Ólafur Darri Ólafsson.

Un insieme di interpreti che suggerisce un approccio ambizioso e rispettoso del materiale di partenza. Parallelamente al lavoro su God of War, Callum Vinson è atteso anche nella terza stagione di The Night Agent, popolare serie Netflix, segno di una carriera in rapida ascesa. Questo ulteriore impegno conferma la fiducia dell'industria nei confronti del giovane attore.

Al momento, la serie God of War non ha ancora una data di uscita ufficiale né un trailer completo, ma Amazon ha già dimostrato grande fiducia nel progetto approvando una seconda stagione in anticipo.