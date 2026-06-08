Senua è il sequel di Hellblade II, ma non chiamatelo Hellblade III: è un gioco diverso

Ninja Theory ha presentato Senua durante l'Xbox Games Showcase 2026. Il nuovo capitolo della serie proseguirà la storia di Hellblade interrotta nel secondo capitolo, ma non va considerato un Hellblade III, poiché il gameplay è stato fortemente rivisto

Durante l'Xbox Games Showcase 2026, Ninja Theory ha presentato ufficialmente Senua, il nuovo capitolo della serie che prosegue gli eventi narrati in Senua's Saga: Hellblade II. Il gioco arriverà nel corso del 2027 e sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC, Steam, cloud gaming e PlayStation 5, oltre a debuttare sin dal lancio all'interno di Game Pass con supporto a Xbox Play Anywhere.

La novità più evidente riguarda il nome scelto dallo studio. Il progetto non si chiamerà infatti Hellblade III. Secondo il responsabile dello studio Dom Matthews, questa decisione riflette una diversa impostazione del gioco, che mantiene continuità narrativa e identità artistica rispetto ai precedenti capitoli, ma amplia sensibilmente la componente action-adventure.

Dal punto di vista del gameplay, Senua offrirà una maggiore libertà d'azione e un equilibrio più marcato tra combattimento, esplorazione e risoluzione degli enigmi. L'obiettivo dichiarato da Ninja Theory consiste nel proporre un'esperienza più completa, con una distribuzione delle attività meno sbilanciata rispetto al passato.

Le modifiche più importanti riguardano, però, il sistema di combattimento. Gli scontri conserveranno il peso e la brutalità che hanno caratterizzato la saga, ma introdurranno un numero superiore di opzioni tattiche. La protagonista potrà affrontare contemporaneamente più avversari, sfruttare la verticalità degli scenari e utilizzare elementi ambientali durante le battaglie.

Anche l'arsenale risulterà più ricco. Oltre alla tradizionale spada, Senua potrà impugnare asce lunghe, asce corte, armi da lancio, torce e altri strumenti recuperati sul campo di battaglia. Il trailer mostra inoltre la possibilità di combattere con due armi contemporaneamente, una soluzione che amplia ulteriormente le strategie disponibili.

Un ruolo centrale spetterà alle "Focus Abilities", poteri legati alla particolare percezione della realtà della protagonista. Queste abilità non influenzeranno soltanto il combattimento, ma anche l'esplorazione degli ambienti e la risoluzione degli enigmi, per cui un elemento trasversale dell'intera esperienza.

Importanti novità riguardano anche la struttura del mondo di gioco. Pur mantenendo una narrazione lineare, Senua proporrà una mappa interconnessa grande circa il doppio rispetto a quella di Hellblade II. I giocatori potranno tornare in aree già visitate, accedere a percorsi opzionali e individuare segreti nascosti collegati alla visione del mondo della protagonista. Non si tratta di un open world, su questo gli sviluppatori sono stati chiari, ma di un approccio che dovrebbe motivare il giocatore ad esplorare in profondità le ambientazioni.

Per sostenere questa nuova direzione creativa, la software house ha concentrato sull'opera l'intera forza lavoro composta da 85 sviluppatori. Secondo quanto dichiarato da Matthews, si tratta della prima volta in oltre dodici anni che tutto il team lavora esclusivamente sullo stesso progetto. A tal proposito, ha anche confermato che Project Mara non è più in sviluppo.