Sempre più IA nei videogiochi: con PUBG Ally, NVIDIA anticipa un futuro in cui l'IA diventa un giocatore

In occasione di Unreal Fest, NVIDIA ha svelato una serie di novità legate all'IA nei videogiochi. C'è anche PUBG Ally, un sistema sperimentale che conferma la possibilità per l'IA di diventare un compagno di gioco

La settimana che si avvia alla conclusione è stata ricca di novità per NVIDIA che, nonostante il focus sull'intelligenza artificiale, che coinvolge anche il settore dei robot, non dimentica il gaming. Durante Unreal Fest, infatti, l'azienda ha annunciato una serie di importanti novità che confermano il legame tra IA e videogiochi.

Le ultime novità annunciate da NVIDIA

Unreal Fest è stata l'occasione per NVIDIA per mostrare nuove modalità di integrazione dell'IA nei videogiochi:

L'IA diventa un giocatore

Iniziamo il riepilogo sulle novità di NVIDIA con una nuova funzione che conferma lo stretto legame tra intelligenza artificiale e videogiochi. Fino al prossimo 30 giugno, infatti, è disponibile la modalità Ally Duo Beta di PUBG: Battlegrounds che introduce PUBG Ally.

Si tratta di un compagno di squadra basato sull'intelligenza artificiale e progettato per adattarsi dinamicamente allo stile di gioco del giocatore e alle situazioni che si sviluppano sul campo di battaglia.

L'alleato IA può prendere decisioni in autonomia, agendo come un vero e proprio giocatore e fornire supporto senza la necessità di ricevere comandi in modo costante. PUBG Ally conosce le dinamiche di gioco e può adattare il suo comportamento alle condizioni del momento.

Si tratta di un progetto nato in collaborazione tra KRAFTON e NVIDIA come parte di una ricerca legata all'IA nei videogiochi.

L'IA nei videogiochi con Unreal Engine 5 e NVIDIA

Le tecnologie RTX sono integrate in Unreal Engine 5 e diventano sempre più avanzate grazie alle ultime novità annunciate da NVIDIA, con un focus sulla possibilità per gli sviluppatori di utilizzare l'intelligenza artificiale.

A disposizione degli sviluppatori sono ora disponibili nuove funzioni come ACE Game Agent SDK, un framework leggero basato su agenti, sviluppato in C/C++ e progettato per essere integrato direttamente all'interno dei giochi in modo nativo.

Si tratta di una soluzione open source e personalizzabile, ottimizzata per poter i modelli AI di piccole dimensioni, con la possibilità di sfruttare l'accelerazione hardware NVIDIA RTX.

Da segnalare anche una nuova suite di plugin NVIDIA ACE per Unreal Engine 5 che permetterà agli sviluppatori di integrare trascrizione vocale in tempo reale, dialoghi dinamici, comandi vocali e risposte contestuali all'interno dei propri giochi. Per tutti i dettagli tecnici, è possibile consultare il blog per gli sviluppatori di NVIDIA.