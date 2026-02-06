Sembra ormai certo: la prossima Xbox sarà più un computer che una console

Epic ha confermato il supporto all'Epic Games Store della prossima Xbox fin dal lancio. La nuova console, progettata come ibrido tra PC e Xbox tradizionale, dovrebbe includere anche altri store digitali e basarsi su un sistema analogo a quello visto su ROG Xbox Ally

La prossima Xbox cambierà radicalmente il concetto di console e potrebbe essere molto più vicina all'ecosistema che Microsoft, in collaborazione con ASUS, ha sviluppato per ROG Ally. Stando a quanto riportato dal giornalista Stephen Totlio su Bluesky, la prossima piattaforma domestica targata Xbox supporterà l'Epic game Store sin dal D1.

In un'intervista pubblicata su Game File, Totlio ha scambiato due chiacchiere con Steve Allison, responsabile dell'Epic Games Store. In particolare, Allison ha spiegato che sono in corso le conversazioni con Microsoft e l'azienda ha già manifestato il suo entusiasmo nell'accogliere il marketplace di Epic sulla propria piattaforma.

The next Xbox is beginning to feel more real--and (no pun intended) more unreal The idea of a console hosting an additional marketplace such as the Epic Games Store had been unthinkable. But now, in Microsoft's case, appears inevitable Epic: "were going be there, like, on day one"



[image or embed] — Stephen Totilo (@stephentotilo.bsky.social) 5 febbraio 2026 alle ore 21:55

"Abbiamo decisamente intenzione di essere presenti sul nuovo hardware per Xbox, perché, a meno che la loro politica o posizione al riguardo non cambi, ci stanno dicendo che lo accoglieranno con favore" ha spiegato Allison. "E noi vogliamo esserci, fin dal primo giorno. Questo probabilmente ci richiederà di soddisfare qualsiasi loro requisito, creando una sorta di software che lo supporti".

Una scelta tutto sommato coerente con l'indirizzo preso da Microsoft che ha scelto di aprire il proprio ecosistema e trasformarsi in un publisher multipiattaforma. Inoltre, già in precedenza si era vociferato del supporto a Steam e ad altre piattaforme di distribuzione di terze parti.

Dal punto di vista hardware, il progetto dovrebbe essere alimentato da un nuovo SoC sviluppato in collaborazione con AMD e identificato internamente come Magnus. Si tratta di una soluzione progettata per garantire la piena retrocompatibilità con le generazioni precedenti, mantenendo allo stesso tempo le caratteristiche tipiche di un sistema PC. In sintesi, la nuova Xbox rappresenterebbe un ibrido tra computer e console.

Interessante anche il riferimento a un possibile adattamento dell'interfaccia di Epic Games Store per l'utilizzo su console. L'ipotesi aprirebbe la strada a un riadattamento di tutte le interfacce degli store digitali disponibili su Windows e fino ad ora pensati per l'utilizzo su PC. Questo significa vedere piattaforme come GOG e lo stesso Epic Games Store in una veste più accessibile e intuitiva per l'utilizzo "da salotto".

Se da un lato appare certo che avremo una nuova piattaforma con il logo a forma di "X", dall'altro sorgono alcuni dubbi. Microsoft definisce la ROG Xbox Ally come la sua console portatile, il che fa riflettere su quale sia il futuro anche della proposta domestica: sarà davvero prodotta da Microsoft o l'azienda si affiderà a un partner OEM? Nel secondo caso, sarà uno solo o più? Avremo un modello di riferimento o Microsoft lascerà agli eventuali partner la libertà di scegliere come proporre la propria Xbox? La retrocompatibilità sarà estesa anche agli utenti PC?

Insomma, gli interrogativi sono ancora molti e, per quanto Microsoft si sia sforzata di dissipare i timori, pare che Xbox prenderà le distanze dalla declinazione di console intesa come sistema chiuso e proprietario.