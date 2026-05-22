Sega: un misterioso teaser potrebbe anticipare il ritorno ufficiale di Crazy Taxi

Sega ha riattivato i profili social di Crazy Taxi dopo oltre sei anni pubblicando un breve teaser che mostra l'insegna luminosa di un taxi. Il gesto fa pensare a un annuncio imminente del nuovo capitolo multiplayer open world della serie

Sega potrebbe essere finalmente pronta a mostrare il nuovo capitolo di Crazy Taxi. Dopo oltre sei anni di inattività assoluta, i profili social ufficiali della storica serie arcade sono tornati improvvisamente online pubblicando un brevissimo teaser che ha immediatamente attirato l'attenzione della community.

Il filmato, della durata di appena cinque secondi, mostra semplicemente l'insegna luminosa di un taxi che si accende. Un contenuto minimale, ma sufficiente per alimentare le speculazioni su un possibile annuncio imminente legato al ritorno della celebre proprietà intellettuale di Sega.

L'interesse attorno alla serie resta molto alto nonostante l'assenza di nuovi capitoli da quasi dieci anni. Crazy Taxi nacque nel 1999 nelle sale giochi arcade e riuscì rapidamente a diventare una delle produzioni più iconiche di Sega grazie al suo stile immediato e frenetico. Il gameplay basato sulla corsa contro il tempo per trasportare passeggeri, accompagnato da una forte identità visiva e da una colonna sonora punk, contribuì a renderlo uno dei giochi simbolo dell'epoca.

Crazy Taxi sta per tornare davvero?

Il successo del titolo portò rapidamente alla pubblicazione su Dreamcast nel 2000, seguita da conversioni su numerose altre piattaforme negli anni successivi. L'ultimo episodio della serie risale però al 2014, e da allora il franchise è rimasto sostanzialmente fermo, pur continuando a essere ricordato con affetto dagli appassionati dell'era arcade Sega.

La possibilità di un ritorno concreto era già stata anticipata alla fine del 2023, quando Sega annunciò ufficialmente il rilancio di cinque storiche IP della compagnia: Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage e Crazy Taxi. In quell'occasione l'azienda spiegò che il nuovo capitolo avrebbe proposto un'esperienza di guida innovativa, caratterizzata da una forte sensazione di libertà e da un'ambientazione capace di fondere elementi urbani e naturali.

Successivamente Sega aveva anche confermato che il nuovo progetto sarebbe stato un gioco multiplayer open world, mostrando alcune sequenze preliminari di gameplay in un video promozionale dedicato ai futuri progetti dell'azienda. Alla luce della recente attività sui social, molti ritengono probabile un annuncio ufficiale nelle prossime settimane, magari al Summer Game Fest.