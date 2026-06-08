Sega rilancia Crazy Taxi con World Tour: nuovo capitolo in arrivo nel 2027

Crazy Taxi World Tour riporta la serie Sega nel 2027 con un reboot annunciato all'Xbox Games Showcase. Il gioco sarà multipiattaforma e includerà nuove località oltre a una città ispirata a San Francisco. Mantiene lo stile caotico originale e la colonna sonora storica

Crazy Taxi World Tour segna il ritorno della storica serie di Sega, con un nuovo capitolo previsto per il 2027. Il gioco è stato presentato durante l'Xbox Games Showcase e rappresenta il primo episodio della saga dal 2017, riportando in vita uno dei franchise arcade più riconoscibili dell'azienda.

Il titolo sarà disponibile su Xbox Series X|S, PC tramite Xbox e Steam, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Si tratta quindi di un lancio multipiattaforma che punta a raggiungere un pubblico molto ampio, segnando il rilancio moderno della serie dopo diversi anni di assenza.

Secondo quanto mostrato nel trailer, Crazy Taxi World Tour mantiene l'elemento caotico tipico della saga. Le sequenze includono situazioni surreali come squali che saltano fuori dall'oceano e passeggeri che trasportano pile enormi di scatole di pizza. Questi elementi riprendono lo stile esagerato e comico che ha sempre caratterizzato il franchise.

Crazy Taxi World Tour e la fusione tra innovazione e nostalgia

Una parte dell'ambientazione torna a richiamare una città ispirata a San Francisco, ma il titolo stesso suggerisce che l'esperienza non sarà limitata a una sola area. Il gioco dovrebbe infatti includere diverse località in una sorta di viaggio globale, ampliando il concept rispetto ai capitoli precedenti.

Il progetto si inserisce nella strategia di Sega di riportare in vita alcune delle sue serie storiche, nonostante l'abbandono del piano "Super Game". Crazy Taxi era stato anche al centro di voci su una possibile evoluzione in chiave open world e MMO, e questo nuovo capitolo sembra raccogliere parte di quelle idee.

Uno degli elementi più nostalgici è la presenza del brano "All I Want" dei The Offspring, già presente nel gioco originale. La canzone è stata inserita anche nel trailer del nuovo capitolo, rafforzando il collegamento emotivo con il passato della serie. Crazy Taxi World Tour punta quindi a combinare nostalgia e innovazione.