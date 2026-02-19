SEGA pronta al debutto del misterioso 'Super Game': un progetto AAA globale che potrebbe cambiare il futuro dell'azienda

SEGA potrebbe lanciare entro marzo 2026 il misterioso "Super Game", un ambizioso progetto AAA globale forse strutturato come piattaforma live-service. Tra reboot storici e nuove strategie digitali, l'iniziativa resta avvolta nel mistero e rischia aspettative troppo elevate se non verrà presentata presto ufficialmente

SEGA, una delle aziende più longeve e iconiche dell'industria videoludica, si prepara al debutto del suo ambizioso "Super Game". Il progetto, svelato per la prima volta nel 2021, dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'anno fiscale che termina a marzo 2026, come dichiarato dall'amministratore delegato Haruki Satomi.

Tuttavia, a poche settimane dalla scadenza, non esistono informazioni concrete né annunci ufficiali dettagliati. Il concetto di "Super Game" non sembra riferirsi a un singolo titolo, ma a un'iniziativa strategica di lungo periodo.

Nel 2022, il vicepresidente esecutivo Shuji Utsumi ha definito il progetto come lo sviluppo di giochi AAA capaci di sfruttare l'intera gamma tecnologica dell'azienda, con una portata globale e un modello di ricavi continuativi. Questo lascia intuire una possibile struttura live-service, con contenuti sia sviluppati internamente sia generati dagli utenti.

Ulteriori annunci e dettagli interni a SEGA

Nel frattempo, SEGA ha lanciato nel 2025 un nuovo SEGA Account, una piattaforma che unifica giochi e servizi della compagnia. Questa novità ha alimentato teorie secondo cui il "Super Game" potrebbe essere più una piattaforma centrale che un titolo tradizionale, magari simile a un hub con modalità diverse ispirate ai franchise storici.

Durante i The Game Awards 2023, l'azienda ha annunciato il ritorno di serie amate come Jet Set Radio, Crazy Taxi, Golden Axe e Streets of Rage, nell'ambito dell'iniziativa "Power Surge". Alcuni osservatori ipotizzano che questi reboot possano rappresentare modalità o componenti interne del "Super Game". Intanto è stato confermato anche un nuovo capitolo di Virtua Fighter.

Le ambizioni sono elevate, ma proprio per questo il rischio è significativo. Il paragone con il controverso "AAAA" di Ubisoft aleggia sul progetto: aspettative troppo alte potrebbero trasformarsi in un boomerang mediatico. Se davvero il lancio fosse imminente, un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve.