SEGA ha svelato la data d'uscita di Football Club Champions 2026, il nuovo gestionale calcistico free-to-play

SEGA annuncia Football Club Champions 2026, gestionale calcistico free-to-play in uscita il 22 gennaio 2026 per PC, PS4, PS5, iOS e Android. Basato sul motore di Football Manager e sui dati FIFPRO, offre campionati globali, pre-registrazioni con bonus, oltre a cross-play e progressione cross-platform completi.

SEGA ha ufficialmente annunciato Sega Football Club Champions 2026, un nuovo gestionale calcistico free-to-play in arrivo il 22 gennaio 2026 su PC, PS4, PS5, iOS e Android. Il titolo punta a inserirsi nel panorama dei manageriali sportivi con un'offerta accessibile, ma tecnicamente solida, grazie al supporto del motore di Football Manager. L'azienda ha infatti confermato che il gioco è "powered by Football Manager", garanzia di un livello di simulazione profondo e credibile, pensato per gli appassionati che desiderano un'esperienza di gestione completa anche in formato gratuito.

Uno dei punti di forza del nuovo progetto è l'uso dei dati ufficiali FIFPRO, con migliaia di calciatori reali da poter ingaggiare e far crescere all'interno della propria squadra. I giocatori potranno partecipare a numerosi campionati, tra cui le J-League e K-League, oltre a molte altre competizioni internazionali. Fin dal lancio saranno disponibili pre-registrazioni su tutte le piattaforme, con bonus esclusivi per chi prenoterà l'esperienza prima dell'uscita.

SEGA Football Club Champions 2026 supporterà la progressione cross-platform completa: gli utenti potranno iniziare la loro carriera su console e proseguirla senza interruzioni su smartphone o PC. Allo stesso modo, sarà garantito il cross-play, permettendo di sfidare altri manager indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

