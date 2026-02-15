Sega conferma l'arrivo di tanti nuovi giochi entro marzo 2027

Il prossimo anno fiscale sarà ricco di novità per Sega. La software house ha in programma una lunga serie di novità e, soprattutto, punta ad arricchire il suo catalogo di titoli con l'obiettivo di rafforzare la sua presenza sul mercato. La notizia non è un rumor ma è stata ufficializzata direttamente dall'azienda in occasione della presentazione dei risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale in corso (concluso a dicembre 2025).

Quattro giochi in un anno per Sega

Sega ha confermato che lancerà quattro nuovi titoli nel corso del prossimo anno fiscale che terminerà a marzo 2027. L'azienda non ha fornito alcun dettaglio in merito alle varie produzioni in arrivo e non ha ancora ufficializzato alcun lancio per il prossimo anno fiscale.

Di conseguenza, per ora, possiamo fare solo ipotesi, pescando tra i titoli già annunciati ma ancora senza una data ufficiale come Persona 4 Revival, Stranger than Heaven, Total War: Warhammer 40.000 e Total War: Medieval 3.

L'azienda ha confermato di essere al lavoro su varie IP per cui intende sviluppare nuovi giochi, come Virtua Fighter, Golden Axe e Alien: Isolation. Naturalmente, non si può escludere la possibilità che tra i titoli in arrivo ci sia un nuovo capitolo della serie Sonic.

A tal proposito, Sega ha confermato che intende continuare a rafforzare il suo business transmediale mettendo a disposizione su licenza le sue IP per la realizzazione di film, serie TV e altri media. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno di certo nelle prossime settimane o, al massimo, nei prossimi mesi con l'annuncio dei primi giochi in arrivo.