SEGA cancella Super Game e prende le distanze dai titoli live service

Sega ha archiviato definitivamente il progetto Super Game, ridotto gli investimenti nei live service e ricollocato circa 100 dipendenti verso lo sviluppo tradizionale. La società ha confermato quattro importanti produzioni basate sulle sue IP principali entro aprile 2027, mentre prosegue il recupero di franchise storici come Crazy Taxi e Jet Set Radio

SEGA ha rivisto profondamente la propria roadmap, con una decisione che modifica in modo netto la strategia delineata negli ultimi anni. Durante la più recente conferenza finanziaria, la società ha confermato la cancellazione ufficiale di Super Game, progetto annunciato da tempo ma mai mostrato concretamente al pubblico, concepito come una produzione di ampia scala collegata a più franchise e strutturata con ogni probabilità come piattaforma live service evolutiva.

Secondo quanto emerso dai documenti finanziari, Super Game sarebbe dovuto arrivare nel 2026, ma il progetto non vedrà mai la luce. SEGA ha precisato che questa chiusura non comporterà costi aggiuntivi oltre agli investimenti già sostenuti, segnale di una revisione calcolata per limitare ulteriori impatti economici.

La decisione rientra in una revisione dell'impegno di SEGA verso il settore live service, area che negli ultimi anni non ha prodotto i risultati attesi. I riferimenti ai riscontri inferiori alle aspettative di Sonic Rumble Party e all'acquisizione di Rovio chiariscono il nuovo orientamento della compagnia. L'azienda ha quindi scelto di riallocare circa 100 dipendenti dai progetti live service allo sviluppo di videogiochi tradizionali, con una diminuzione della priorità assegnata ai modelli free-to-play.

Parallelamente, ha conferma quattro grandi giochi basati sulle sue IP principali entro la chiusura dell'anno fiscale, fissata ad aprile 2027. Pur senza nomi ufficiali nei documenti, il riferimento riguarda produzioni ad alto budget legate ai marchi più rilevanti del gruppo.

Tra i candidati più concreti figura Stranger Than Heaven, nuovo action adventure in terza persona di Ryu Ga Gotoku Studio, team noto per Yakuza e Like a Dragon. Forte attenzione anche per Persona 4 Revival, remake di uno dei capitoli più apprezzati del catalogo Atlus. Creative Assembly potrebbe inoltre rafforzare il calendario con Total War: Warhammer 40.000, insieme a un possibile Total War: Medieval 3 oppure al sequel di Alien: Isolation, già annunciato di recente.

Insomma, SEGA sembra aver rivisto completamente i suoi piani e fatto un passo indietro rispetto alla programmazione precedente. Il lavoro sulle IP storiche come Crazy Taxi continua, come sottolineato dall'azienda stessa, ma non è chiaro se l'idea sia mantenere il gioco come un MMO open world come promesso o adottare una formula più conservativa.