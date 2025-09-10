Se non rientrate nei requisiti, non aspettatevi di giocare a Borderlands 4: parola del CEO

Borderlands 4 arriva su PC e console con promesse di innovazione e un ritorno alle origini della saga. Le prime prove hanno però evidenziato problemi di prestazioni, soprattutto su PC. Gearbox rassicura con una patch al lancio, ma chi non raggiunge le specifiche minime, "non dovrebbe aspettarsi di poter giocare"

In attesa dell'uscita di Borderlands 4, prevista per la fine di questa settimana, il CEO di Gearbox Randy Pitchford ha commentato le prestazioni su PC che hanno suscitato qualche perplessità. Il titolo, sviluppato con Unreal Engine 5, ha mostrato alcuni dei problemi già discussi sul web sui quali è intervenuto lo stesso Tim Sweeney, CEO di Epic Games.

Secondo diversi test, la versione provata ha evidenziato problemi di stuttering, blocchi temporanei e persino crash. Gearbox ha già annunciato che sarà disponibile una patch al day-one per migliorare stabilità e ottimizzazione, ma le specifiche tecniche richieste restano particolarmente esigenti e non saranno negoziabili.

I requisiti consigliati prevedono un processore Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5800X abbinato a una GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT o Intel Arc B580. I minimi, invece, richiedono almeno una CPU Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 7 2700 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A580.

Insomma, anche i requisiti minimi potrebbero mettere in difficoltà una fetta importante di videogiocatori e, soprattutto, gli utenti mobile che giocano da laptop. A tal proposito, però, Pitchford ha lasciato poco spazio alla diplomazia.

"Voglio solo che tutti abbiano aspettative realistiche in merito alle prestazioni" ha spiegato. "Chi utilizza un PC con specifiche al di sotto di quelle minime dovrebbe semplicemente aspettarsi che il gioco sia ingiocabile".

Thank you for your kind words about the game. May I humbly recommend that it is best practice to publish your PC specification with any comment regarding performance. I have a report from 2k PR that you were playing on a PC with below minimum specification RAM and GPU. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 6, 2025

"È un mondo grande, audace, nuovo e senza soluzione di continuità, e mi dispiace dire che l'hardware più vecchio potrebbe non fornire prestazioni fluide per i giochi AAA di ultima generazione, come è sempre stato il caso fin dagli albori del gaming su PC"

Insomma, se da un lato il CEO promette un titolo ambizioso e vasto, e le anteprime sembrano confermare un degno erede di Borderlands 2, dall'altro è evidente che sul fronte tecnico possa presentare qualche limite. D'altronde, le schede grafiche suggerite supportano tutte le tecnologie di upscaling, segno che probabilmente l'utilizzo di FSR, DLSS e XeSS sarà indispensabile per ottenere un'esperienza fluida e dettagliata.