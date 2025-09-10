Se non rientrate nei requisiti, non aspettatevi di giocare a Borderlands 4: parola del CEO
Borderlands 4 arriva su PC e console con promesse di innovazione e un ritorno alle origini della saga. Le prime prove hanno però evidenziato problemi di prestazioni, soprattutto su PC. Gearbox rassicura con una patch al lancio, ma chi non raggiunge le specifiche minime, "non dovrebbe aspettarsi di poter giocare"di Vittorio Rienzo pubblicata il 10 Settembre 2025, alle 11:30 nel canale Videogames
In attesa dell'uscita di Borderlands 4, prevista per la fine di questa settimana, il CEO di Gearbox Randy Pitchford ha commentato le prestazioni su PC che hanno suscitato qualche perplessità. Il titolo, sviluppato con Unreal Engine 5, ha mostrato alcuni dei problemi già discussi sul web sui quali è intervenuto lo stesso Tim Sweeney, CEO di Epic Games.
Secondo diversi test, la versione provata ha evidenziato problemi di stuttering, blocchi temporanei e persino crash. Gearbox ha già annunciato che sarà disponibile una patch al day-one per migliorare stabilità e ottimizzazione, ma le specifiche tecniche richieste restano particolarmente esigenti e non saranno negoziabili.
I requisiti consigliati prevedono un processore Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5800X abbinato a una GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT o Intel Arc B580. I minimi, invece, richiedono almeno una CPU Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 7 2700 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A580.
Insomma, anche i requisiti minimi potrebbero mettere in difficoltà una fetta importante di videogiocatori e, soprattutto, gli utenti mobile che giocano da laptop. A tal proposito, però, Pitchford ha lasciato poco spazio alla diplomazia.
"Voglio solo che tutti abbiano aspettative realistiche in merito alle prestazioni" ha spiegato. "Chi utilizza un PC con specifiche al di sotto di quelle minime dovrebbe semplicemente aspettarsi che il gioco sia ingiocabile".
Thank you for your kind words about the game. May I humbly recommend that it is best practice to publish your PC specification with any comment regarding performance. I have a report from 2k PR that you were playing on a PC with below minimum specification RAM and GPU.— Randy Pitchford (@DuvalMagic) September 6, 2025
"È un mondo grande, audace, nuovo e senza soluzione di continuità, e mi dispiace dire che l'hardware più vecchio potrebbe non fornire prestazioni fluide per i giochi AAA di ultima generazione, come è sempre stato il caso fin dagli albori del gaming su PC"
Insomma, se da un lato il CEO promette un titolo ambizioso e vasto, e le anteprime sembrano confermare un degno erede di Borderlands 2, dall'altro è evidente che sul fronte tecnico possa presentare qualche limite. D'altronde, le schede grafiche suggerite supportano tutte le tecnologie di upscaling, segno che probabilmente l'utilizzo di FSR, DLSS e XeSS sarà indispensabile per ottenere un'esperienza fluida e dettagliata.
Sempre la stessa storia.
Un gioco in stile cartoon con bassa complessità poligonare, ridotti orizzonti visivi e qualità dell'illuminazione sotto la media e risulta pesante da far girare quando dovrebbe essere un titolo leggero.
Fai domanda a Gearbox. Sono sicuro che ti pagheranno in oro quello che pesi se sarai in grado di fare meglio di quello che già sono riusciti a fare loro.
Forse hanno deciso che la parte artistica fosse più importante delle vendite a un sotto gruppo di persone che poi non apprezzerebbero il titolo per come è stato pensato.
Notare poi che le caratteristiche minime sono davvero basse per dei "veri" videogiocatori su PC, con schede grafiche del 2018. Per gli altri rimane la versione su console.
Non mi pare nulla di trascendentale. Semmai mi domanderei del perchè, pur con tali requisiti (non negoziabili ) piuttosto permissivi, si hanno comunque tutti questi problemi tecnici.
bhé c'è molta più gente di quanto pensi che magari hanno schede video più o meno recenti dentro pc con anche 10+ anni
e sono quelli che ti dicono "il pc equilibrato non esiste" e ti scrivono commenti negativi su steam "eh mi crashaa..."
più che limitarle, che sarebbe da tafazzi, è mettere le mani avanti per evitare che orde di giocatori con 3060 si accaniscano a fare review dove lamentano le prestazioni
A quindi ogni volta che un gioco ha difetti la risposta deve essere "provaci tu" ?
Io non sono un programmatore e non sono nemmeno pagato per esserlo, quelli che lavorano allo studio che realizza Borderland invece sì, questa è la differenza fra me e loro.
Abbiamo di fronte a noi una mezza onlus quindi, non lo sapevo.
Ma il discorso è irrilevante: il fatto è che per i requisiti consigliati si citano schede che sono vecchie, datate, e comunque per far girare il gioco sono richieste schede che esistono da un tempo superiore ad una qualunque generazione di console; non a caso c'era la PS4 all'epoca della 2070 e 5700. Se poi andiamo a vedere i requisiti minimi di altri giochi usciti negli ultimi anni, ci si rende conto che di fatto diversi Tripla A (che è dove rientra Borderlands) hanno requisiti minimi superiori, e anzi si iniziano a vedere giochi che necessitano di RT.
Per cui il discorso non cambia: quei requisiti non sono nulla di che. E se il gioco ha problemi tecnici come quelli citati dall'articolo, il problema è che in GearBox non sanno programmare.
Anche secondo me non sono specifiche anoomale (tranne forse la CPU, davvero non ci si gioca con un i5 neppure con i requisiti minimi? Devo essere rimasto indietro...)
