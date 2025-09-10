Se non rientrate nei requisiti, non aspettatevi di giocare a Borderlands 4: parola del CEO

Se non rientrate nei requisiti, non aspettatevi di giocare a Borderlands 4: parola del CEO

Borderlands 4 arriva su PC e console con promesse di innovazione e un ritorno alle origini della saga. Le prime prove hanno però evidenziato problemi di prestazioni, soprattutto su PC. Gearbox rassicura con una patch al lancio, ma chi non raggiunge le specifiche minime, "non dovrebbe aspettarsi di poter giocare"

di pubblicata il , alle 11:30 nel canale Videogames
Take-TwoGearbox SoftwareBorderlands
 

In attesa dell'uscita di Borderlands 4, prevista per la fine di questa settimana, il CEO di Gearbox Randy Pitchford ha commentato le prestazioni su PC che hanno suscitato qualche perplessità. Il titolo, sviluppato con Unreal Engine 5, ha mostrato alcuni dei problemi già discussi sul web sui quali è intervenuto lo stesso Tim Sweeney, CEO di Epic Games.

Secondo diversi test, la versione provata ha evidenziato problemi di stuttering, blocchi temporanei e persino crash. Gearbox ha già annunciato che sarà disponibile una patch al day-one per migliorare stabilità e ottimizzazione, ma le specifiche tecniche richieste restano particolarmente esigenti e non saranno negoziabili.

I requisiti consigliati prevedono un processore Intel Core i7-12700 o AMD Ryzen 7 5800X abbinato a una GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT o Intel Arc B580. I minimi, invece, richiedono almeno una CPU Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 7 2700 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A580.

Insomma, anche i requisiti minimi potrebbero mettere in difficoltà una fetta importante di videogiocatori e, soprattutto, gli utenti mobile che giocano da laptop. A tal proposito, però, Pitchford ha lasciato poco spazio alla diplomazia.

"Voglio solo che tutti abbiano aspettative realistiche in merito alle prestazioni" ha spiegato. "Chi utilizza un PC con specifiche al di sotto di quelle minime dovrebbe semplicemente aspettarsi che il gioco sia ingiocabile".

"È un mondo grande, audace, nuovo e senza soluzione di continuità, e mi dispiace dire che l'hardware più vecchio potrebbe non fornire prestazioni fluide per i giochi AAA di ultima generazione, come è sempre stato il caso fin dagli albori del gaming su PC"

Insomma, se da un lato il CEO promette un titolo ambizioso e vasto, e le anteprime sembrano confermare un degno erede di Borderlands 2, dall'altro è evidente che sul fronte tecnico possa presentare qualche limite. D'altronde, le schede grafiche suggerite supportano tutte le tecnologie di upscaling, segno che probabilmente l'utilizzo di FSR, DLSS e XeSS sarà indispensabile per ottenere un'esperienza fluida e dettagliata.

I migliori sconti su Amazon oggi
11 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ripper8910 Settembre 2025, 11:37 #1
Come al solito lo studio di Borderland non si smentisce mai.
Sempre la stessa storia.

Un gioco in stile cartoon con bassa complessità poligonare, ridotti orizzonti visivi e qualità dell'illuminazione sotto la media e risulta pesante da far girare quando dovrebbe essere un titolo leggero.
gd350turbo10 Settembre 2025, 11:47 #2
Una volta, tanto tempo fa, si cercava di far si che il maggior numero di persone possa utilizzare un gioco, ora si cerca di limitarle ?

CrapaDiLegno10 Settembre 2025, 11:49 #3
Originariamente inviato da: Ripper89
Come al solito lo studio di Borderland non si smentisce mai.
Sempre la stessa storia.

Un gioco in stile cartoon con bassa complessità poligonare, ridotti orizzonti visivi e qualità dell'illuminazione sotto la media e risulta pesante da far girare quando dovrebbe essere un titolo leggero.


Fai domanda a Gearbox. Sono sicuro che ti pagheranno in oro quello che pesi se sarai in grado di fare meglio di quello che già sono riusciti a fare loro.
Originariamente inviato da: gd350turbo
Una volta, tanto tempo fa, si cercava di far si che il maggior numero di persone possa utilizzare un gioco, ora si cerca di limitarle ?


Forse hanno deciso che la parte artistica fosse più importante delle vendite a un sotto gruppo di persone che poi non apprezzerebbero il titolo per come è stato pensato.
Notare poi che le caratteristiche minime sono davvero basse per dei "veri" videogiocatori su PC, con schede grafiche del 2018. Per gli altri rimane la versione su console.
An.tani10 Settembre 2025, 12:37 #4
i requisiti consigliati sono HW di 5 anni fa.... non ci vedo questo grande scandalo.
cronos199010 Settembre 2025, 12:43 #5
Al netto della demenza del tizio in questione... i requisiti consigliati parlano di una scheda di 5 anni fa, e a dirla tutta neanche top di gamma. Per i requisiti minimi parliamo di schede di 7-8 anni fa.

Non mi pare nulla di trascendentale. Semmai mi domanderei del perchè, pur con tali requisiti (non negoziabili ) piuttosto permissivi, si hanno comunque tutti questi problemi tecnici.
no_side_fx10 Settembre 2025, 12:52 #6
Originariamente inviato da: cronos1990
Non mi pare nulla di trascendentale. Semmai mi domanderei del perchè, pur con tali requisiti (non negoziabili ) piuttosto permissivi, si hanno comunque tutti questi problemi tecnici.


bhé c'è molta più gente di quanto pensi che magari hanno schede video più o meno recenti dentro pc con anche 10+ anni
e sono quelli che ti dicono "il pc equilibrato non esiste" e ti scrivono commenti negativi su steam "eh mi crashaa..."
ninja75010 Settembre 2025, 12:52 #7
Originariamente inviato da: gd350turbo
Una volta, tanto tempo fa, si cercava di far si che il maggior numero di persone possa utilizzare un gioco, ora si cerca di limitarle ?



più che limitarle, che sarebbe da tafazzi, è mettere le mani avanti per evitare che orde di giocatori con 3060 si accaniscano a fare review dove lamentano le prestazioni
Ripper8910 Settembre 2025, 12:54 #8
Originariamente inviato da: CrapaDiLegno
Fai domanda a Gearbox. Sono sicuro che ti pagheranno in oro quello che pesi se sarai in grado di fare meglio di quello che già sono riusciti a fare loro.

A quindi ogni volta che un gioco ha difetti la risposta deve essere "provaci tu" ?

Io non sono un programmatore e non sono nemmeno pagato per esserlo, quelli che lavorano allo studio che realizza Borderland invece sì, questa è la differenza fra me e loro.

Forse hanno deciso che la parte artistica fosse più importante delle vendite
Ma davvero ci credi a quello che hai scritto ?
Abbiamo di fronte a noi una mezza onlus quindi, non lo sapevo.
cronos199010 Settembre 2025, 13:05 #9
Originariamente inviato da: no_side_fx
bhé c'è molta più gente di quanto pensi che magari hanno schede video più o meno recenti dentro pc con anche 10+ anni
e sono quelli che ti dicono "il pc equilibrato non esiste" e ti scrivono commenti negativi su steam "eh mi crashaa..."
Ho visto decine di volte le statistiche di Steam sulle GPU possedute, e so che c'è gente che ancora utulizza schede di 10 e passa anni fa.

Ma il discorso è irrilevante: il fatto è che per i requisiti consigliati si citano schede che sono vecchie, datate, e comunque per far girare il gioco sono richieste schede che esistono da un tempo superiore ad una qualunque generazione di console; non a caso c'era la PS4 all'epoca della 2070 e 5700. Se poi andiamo a vedere i requisiti minimi di altri giochi usciti negli ultimi anni, ci si rende conto che di fatto diversi Tripla A (che è dove rientra Borderlands) hanno requisiti minimi superiori, e anzi si iniziano a vedere giochi che necessitano di RT.

Per cui il discorso non cambia: quei requisiti non sono nulla di che. E se il gioco ha problemi tecnici come quelli citati dall'articolo, il problema è che in GearBox non sanno programmare.
cignox110 Settembre 2025, 13:19 #10
Mi sa che qualcuno qui si é dimenticato del buon vecchio Crysis, che quando uscí per farlo andare decentemente la scheda grafica raccomandata doveva ancora essere inventata XD

Anche secondo me non sono specifiche anoomale (tranne forse la CPU, davvero non ci si gioca con un i5 neppure con i requisiti minimi? Devo essere rimasto indietro...)

« Pagina Precedente     Pagina Successiva »

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^