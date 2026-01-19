Scossone in Ubisoft: il boss di The Division 3 se ne va all'improvviso

Julian Gerighty lascia Ubisoft e Massive Entertainment per unirsi a Battlefield Studios, scuotendo lo sviluppo di Tom Clancy's The Division 3. Lo studio rassicura i fan: i team restano operativi e i progetti della serie proseguono senza cambi di rotta, nonostante l'addio di una figura chiave.

Un cambiamento improvviso scuote lo sviluppo di Tom Clancy's The Division 3. Julian Gerighty, senior ed executive producer dell'intera serie The Division, ha annunciato ufficialmente il suo addio a Ubisoft e Massive Entertainment per intraprendere una nuova avventura professionale presso Battlefield Studios. La notizia è stata confermata direttamente dagli account ufficiali di Massive Entertainment attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Nel comunicato, lo studio ha salutato Gerighty con parole affettuose e rassicuranti per la community: "Oggi vogliamo condividere che Julian Gerighty, executive producer del franchise di Tom Clancys The Division, sta partendo per una nuova avventura a Battlefield Studios. Anche se ci mancherà, il suo segno resterà indelebile in Massive e continueremo a portare avanti il mondo che ha contribuito a creare per anni". Il messaggio si chiude con una frase simbolica rivolta ai fan: Una volta Agente, Agente per sempre.

Massive Entertainment ha inoltre voluto tranquillizzare i giocatori sul futuro della serie, sottolineando che i team che hanno lavorato al fianco di Gerighty restano pienamente operativi. L'impegno per i progetti in corso rimane invariato e riguarda The Division 2, The Division 2: Survivors, The Division Resurgence e, naturalmente, The Division 3.

Ulteriori dettagli sul futuro di The Division

Anche Gerighty ha condiviso un messaggio personale, usando toni in linea con l'identità della saga: "È tempo per me di appendere il go bag al chiodo (tenendo l'orologio) mentre inizio un'altra grande avventura. Il futuro di The Division brucia luminoso e non vedo l'ora che scopriate cosa hanno preparato i team. Lunga vita a The Division". Parole che confermano un distacco sereno e privo di tensioni con lo studio.

La tempistica dell'annuncio ha comunque sorpreso molti. Solo pochi mesi fa Massive Entertainment aveva smentito le voci su un possibile addio di Gerighty, e appena una settimana prima della notizia il producer aveva partecipato a un'intervista durante l'evento New Game+, parlando apertamente di The Division 3. In quell'occasione aveva definito il progetto "un mostro", esprimendo la convinzione che avrebbe avuto "un impatto grande quanto quello di The Division 1".

Nonostante l'uscita improvvisa di scena, tutto lascia intendere che la separazione sia avvenuta in ottimi rapporti. Resta però l'incognita sul futuro di The Division 3, titolo ancora avvolto dal mistero e privo di una data di uscita ufficiale. L'addio di una figura chiave come Gerighty solleva interrogativi, ma Ubisoft e Massive sembrano determinati a portare avanti la visione costruita negli anni.