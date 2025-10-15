Scossa in casa Ubisoft: il leader di Assassin's Creed si dimette. Fine di un'epoca

Marc-Alexis Côté, storico leader della saga Assassin's Creed, ha lasciato Ubisoft dopo quasi vent'anni, poco dopo la creazione di Vantage Studios, la nuova sussidiaria nata dall'accordo con Tencent. Côté ha rifiutato un nuovo ruolo nel team, segnando la fine di un'epoca per il franchise.

Marc-Alexis Côté, figura storica e direttore della saga Assassin's Creed, ha lasciato Ubisoft dopo quasi vent'anni di carriera, pochi giorni dopo la nascita di Vantage Studios, la nuova sussidiaria creata in collaborazione con Tencent per gestire lo sviluppo futuro del franchise.

La notizia, diffusa tramite email interne e riportata da IGN, segna una svolta significativa per l'azienda francese e per una delle serie videoludiche più celebri al mondo. Secondo le informazioni emerse, Côté avrebbe rifiutato una proposta di assumere un nuovo ruolo all'interno di Vantage Studios, preferendo intraprendere un percorso professionale diverso.

In un messaggio ai dipendenti, Christophe Derennes, CEO di Vantage Studios, ha espresso rammarico per la decisione, sottolineando come Côté avesse "aspettative e priorità proprie legate alla creazione e al futuro dello studio".

La reazione di Ubisoft alle dimissioni del leader di Assassin's Creed

Ubisoft, in una dichiarazione ufficiale rilasciata a IGN, ha confermato l'addio: "A seguito della ristrutturazione organizzativa annunciata nel marzo 2025, Marc-Alexis Côté ha scelto di proseguire la sua carriera al di fuori di Ubisoft. Pur essendo dispiaciuti per la sua partenza, confidiamo che i nostri team sapranno portare avanti la solida eredità che ha contribuito a costruire".

L'azienda ha inoltre espresso gratitudine per il contributo di Côté, ricordando il suo ruolo cruciale nello sviluppo del marchio Assassin's Creed e nella crescita della community globale. La decisione arriva in un momento di profondo cambiamento per Ubisoft. Solo due settimane fa, la compagnia ha annunciato l'avvio operativo di Vantage Studios, una nuova struttura nata dall'investimento di 1,16 miliardi di euro da parte di Tencent.

Il nuovo studio, che supervisiona non solo Assassin's Creed ma anche Rainbow Six Siege e Far Cry, mira a un modello di sviluppo più decentralizzato, lasciando maggiore autonomia ai team creativi. Per Côté, la partenza rappresenta la conclusione di un lungo percorso iniziato nei primi anni 2000 come ingegnere del software.