Scossa in casa Ubisoft: il leader di Assassin's Creed si dimette. Fine di un'epoca
Marc-Alexis Côté, storico leader della saga Assassin's Creed, ha lasciato Ubisoft dopo quasi vent'anni, poco dopo la creazione di Vantage Studios, la nuova sussidiaria nata dall'accordo con Tencent. Côté ha rifiutato un nuovo ruolo nel team, segnando la fine di un'epoca per il franchise.di Francesco Messina pubblicata il 15 Ottobre 2025, alle 09:15 nel canale Videogames
Assassin's CreedUbisoft
Marc-Alexis Côté, figura storica e direttore della saga Assassin's Creed, ha lasciato Ubisoft dopo quasi vent'anni di carriera, pochi giorni dopo la nascita di Vantage Studios, la nuova sussidiaria creata in collaborazione con Tencent per gestire lo sviluppo futuro del franchise.
La notizia, diffusa tramite email interne e riportata da IGN, segna una svolta significativa per l'azienda francese e per una delle serie videoludiche più celebri al mondo. Secondo le informazioni emerse, Côté avrebbe rifiutato una proposta di assumere un nuovo ruolo all'interno di Vantage Studios, preferendo intraprendere un percorso professionale diverso.
In un messaggio ai dipendenti, Christophe Derennes, CEO di Vantage Studios, ha espresso rammarico per la decisione, sottolineando come Côté avesse "aspettative e priorità proprie legate alla creazione e al futuro dello studio".
La reazione di Ubisoft alle dimissioni del leader di Assassin's Creed
Ubisoft, in una dichiarazione ufficiale rilasciata a IGN, ha confermato l'addio: "A seguito della ristrutturazione organizzativa annunciata nel marzo 2025, Marc-Alexis Côté ha scelto di proseguire la sua carriera al di fuori di Ubisoft. Pur essendo dispiaciuti per la sua partenza, confidiamo che i nostri team sapranno portare avanti la solida eredità che ha contribuito a costruire".
L'azienda ha inoltre espresso gratitudine per il contributo di Côté, ricordando il suo ruolo cruciale nello sviluppo del marchio Assassin's Creed e nella crescita della community globale. La decisione arriva in un momento di profondo cambiamento per Ubisoft. Solo due settimane fa, la compagnia ha annunciato l'avvio operativo di Vantage Studios, una nuova struttura nata dall'investimento di 1,16 miliardi di euro da parte di Tencent.
Il nuovo studio, che supervisiona non solo Assassin's Creed ma anche Rainbow Six Siege e Far Cry, mira a un modello di sviluppo più decentralizzato, lasciando maggiore autonomia ai team creativi. Per Côté, la partenza rappresenta la conclusione di un lungo percorso iniziato nei primi anni 2000 come ingegnere del software.
5 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
ci voleva il cambiamento, forse
mah una sussidiaria con Tencent
rihmmmmm
pensa che la saga di Assassin's Creed è la mia preferita e gioco ai videogame a tutto da circa 40 anni quindi l'ho vista naschere e crescere, il fatto che a te non piaccia non vuol dire che sia bella a me per esepio vari GOTY degli ultimi anni m i fanno abbastanza schifo eppure sono stati top di incassi e di critica
i gusti sono gusti io vorrei ancora molti anni di quella "cacca" che hai citato
nel gaming moderno che vai tranquillo
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".