Sconti folli sul gaming: PS5, Meta Quest 3S, monitor OLED e accessori top ai prezzi più bassi dell'anno

Le offerte Amazon dedicate al gaming raggiungono uno dei momenti più interessanti degli ultimi mesi: PS5 e PS5 Pro in forte sconto, i nuovi Meta Quest 3S a prezzi mai così bassi, monitor OLED ad altissime prestazioni e accessori immancabili come cuffie e controller

La protagonista assoluta di questa nuova ondata di ribassi è certamente la PlayStation 5, che nella versione Digitale 825 GB scende a un prezzo estremamente competitivo e rappresenta uno dei migliori ingressi nel mondo next-gen, mentre la più potente PlayStation 5 Pro con SSD da 2 TB continua ad attirare l'attenzione di chi cerca il massimo in termini di prestazioni, ray tracing e supporto 8K grazie a uno sconto raro per una console appena arrivata sul mercato.

Le offerte coinvolgono anche la realtà mista, con il nuovo Meta Quest 3S proposto sia nella versione da 128 GB sia in quella da 256 GB, entrambe dotate di visore all-in-one, tracciamento avanzato, interfaccia rinnovata e una prova inclusa di tre mesi a Meta Horizon+. I prezzi attuali collocano il 3S tra i visori più accessibili della categoria e lo rendono interessante sia per i nuovi utenti sia per chi vuole aggiornare la propria esperienza VR con più spazio di archiviazione.

Nella categoria audio spiccano le Sony INZONE H9 II, cuffie wireless di fascia alta pensate per gaming competitivo grazie alla cancellazione del rumore, allaudio spaziale a 360 gradi, al microfono con riduzione del rumore e a un'autonomia che arriva fino a 30 ore. Il design leggero e la compatibilità multipiattaforma continuano a renderle uno dei modelli più equilibrati in ambito premium.

Sul fronte dei monitor gaming arrivano due offerte particolarmente significative: il PHILIPS Evnia con pannello OLED UHD da 32 pollici a 240 Hz, tempi di risposta di appena 0,03 ms e HDR400, un prodotto pensato per chi vuole una resa impeccabile nei giochi competitivi e cinematografici, e ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG da 27 pollici 1440p a 240 Hz, con pannello WOLED lucido, copertura DCI-P3 al 99% e soluzioni di protezione OLED Care che lo rendono una delle proposte più interessanti del momento in fascia enthusiast.

Completano lo speciale alcuni accessori indispensabili per qualsiasi setup gaming, tra cui il controller Xbox, compatibile con console Series X|S, PC e dispositivi mobile grazie alla connettività Bluetooth multipiattaforma, insieme al DualSense Cosmic Red di PlayStation, che rimane uno dei controller più avanzati del mercato grazie al feedback aptico, ai grilletti adattivi e a un design che negli anni è diventato iconico. Anche in questi casi si tratta di prezzi ribassati e minimi dall'inizio dell'anno.