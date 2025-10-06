Scarpe che vi faranno correre alla velocità di Sonic: arriva la collaborazione tra SEGA e Puma

Sega e Puma annunciano una capsule collection ispirata a Sonic Racing: CrossWorlds, con sneaker dedicate a Sonic, Shadow e Tails, oltre a una linea di abbigliamento a tema motorsport. Previsti anche contenuti digitali gratuiti nel gioco

Ormai la tecnologia si calza: dopo le collaborazioni Sony-Reebok e Microsoft-Crocs arriva la collezione sviluppata da SEGA e Puma. Stavolta, però, oltre a una serie di scarpe dedicata ai personaggi iconici di Sonic The Hedgehog, troviamo anche l'abbigliamento sportivo, il tutto accompagnato da esclusivi contenuti in-game.

Per quanto riguarda le calzature, Sonic riceverà un'edizione speciale delle Puma Inhale, mentre due varianti delle Puma Inverse saranno dedicate a Shadow e Tail. Naturalmente, tutte le scarpe richiamano i colori tipici dei personaggi: blu per Sonic, nero e rosso per Shadow, Giallo per Tail. Ciliegina sulla torta, sono elementi distintivi intercambiabili come gli anelli dorati per i lacci e le patch sia per la lingua frontale che per il logo Puma.

Accanto alle scarpe, Puma lancia una linea di abbigliamento tecnico ispirato all'universo delle corse ad alta velocità composta da felpa con cappuccio, giacca, t-shirt e marsupio. Il design richiama gli elementi grafici e stilistici di Sonic Racing: CrossWorlds, con una forte impronta motorsport.

La collaborazione si estende anche al videogioco: i giocatori potranno accedere gratuitamente a decalcomanie esclusive firmate Puma, utili per personalizzare i veicoli in-game.

La capsule collection sarà disponibile dal 30 ottobre tramite store online e punti vendita selezionati Puma. I prezzi nel Regno Unito non sono ancora stati confermati, ma è quasi certo che si collocheranno nella fascia premium così come le precedenti edizioni speciali del brand.

In parallelo, secondo recenti anticipazioni, le sneaker dedicate a Sonic e Shadow potrebbero presto debuttare anche su Fortnite, ampliando ulteriormente la presenza del franchise nel mondo dei videogiochi e del fashion digitale.

Sonic Racing: CrossWorlds è già disponibile su tutte le principali piattaforme, e continua a ricevere apprezzamenti per la qualità della guida e la fluidità del gameplay, caratteristiche che ne fanno uno dei titoli arcade più apprezzati del momento.