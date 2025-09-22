Scarica un gioco su Steam e perde 32mila dollari: servivano per combattere un cancro
Un videogiocatore malato di cancro ha perso 32.000 dollari in criptovalute scaricando un titolo infetto da Steam. La conseguente inchiesta rivela centinaia di vittime e oltre 150.000 dollari sottratti, il che ha sollevato nuovamente dubbi sulla sicurezza della piattaforma di Valvedi Vittorio Rienzo pubblicata il 22 Settembre 2025, alle 16:56 nel canale Videogames
Un nuovo caso di truffa ha nuovamente messo in discussione l'affidabilità di Steam, la piattaforma di distribuzione digitale di Valve. Stavolta l'imputato è Block Blasters, un gioco ispirato a Tetris distribuito gratuitamente per un periodo limitato. Sfortunatamente, tra i giocatori truffati, c'era uno streamer lettone che tentava di raccogliere fondi per curare un sarcoma allo stadio 4.
Un videogiocatore lettone, noto online come RastalandTV, ha perso oltre 32.000 dollari dopo aver scaricato il titolo, apparentemente sicuro, dalla piattaforma di Valve. Il platform bidimensionale in stile retrò pubblicato da Genesis Interactive era stato distribuito gratuitamente su Steam dal 30 luglio al 21 settembre e aveva collezionato centinaia di recensioni “Molto Positive”.
We looked at #BlockBlasters malware last week and had it reported to Steam some time ago.— Karsten Hahn (@struppigel) September 22, 2025
Here are some findings. 🧵
(article is in publishing) pic.twitter.com/dZ9Cfl0uyH
L’infezione non era presente sin dall’inizio: secondo gli investigatori, solo dal 30 agosto è stato integrato un malware capace di sottrarre criptovalute e credenziali. L’episodio è emerso in diretta durante una maratona benefica organizzata dallo streamer, quando il suo portafoglio digitale è stato svuotato in tempo reale.
Il caso non si limita a un singolo utente: l’analista ZachXBT ha stimato un bottino complessivo di 150.000 dollari sottratti a 261 account, mentre il gruppo di ricerca VXUnderground segnala quasi 500 vittime. Gli attacchi avrebbero preso di mira individui noti per la gestione di somme rilevanti in criptovalute, identificati attraverso Twitter e invitati a provare il gioco compromesso.
Le analisi tecniche hanno individuato diversi strumenti malevoli: una batch di script capace di raccogliere dati di accesso e indirizzi IP, una backdoor in Python e un payload StealC, oltre a errori operativi degli stessi criminali, che hanno lasciato esposti codici e token di un bot Telegram. Alcune indagini OSINT, ovvero delle informazioni pubbliche che non richiedono autorizzazioni particolari per essere raccolte (come post sui social network, informazioni disponibili su internet, registri pubblici ecc.) puntano a un sospetto residente a Miami, di origine argentina, ma l’informazione resta non confermata.
Nonostante i ripetuti allarmi, Valve non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Eppure, non si tratta di un episodio isolato: nei mesi scorsi titoli come Chemia, Sniper: Phantom’s Resolution e PirateFi avevano già diffuso malware tramite Steam.
I have sent $32,500 to cover this to your new safe wallet. Best of luck to you my friend. @rastalandTV— Alex Becker 🍊🏆🥇 (@ZssBecker) September 21, 2025
Receipt below.
La vicenda ha però suscitato anche gesti di solidarietà. L’influencer cripto Alex Becker ha dichiarato di aver rimborsato personalmente lo streamer con 32.500 dollari, trasferiti in un wallet sicuro. Nel frattempo, la campagna GoFundMe per le cure mediche ha raggiunto oltre metà dell’obiettivo prefissato.
Gli esperti consigliano agli utenti che abbiano scaricato Block Blasters di reimpostare subito le credenziali di Steam e spostare i fondi digitali su nuovi wallet. Inoltre, si invita alla cautela verso giochi di sviluppatori poco noti che tendono a rimanere riservati.
6 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Beh ora che mi ci fai pensare, forse hai ragione, dopo il lavoro, la palestra ed i mestieri o altro e cena, perche' rilassarsi o divertirsi quella mezzora o se ne hai voglia e non sei stanco quell'oretta d pace, divetimento e relax?
In effetti forse meglio seguire il consiglio e fare come l'adulto medio che in genere spende in abbonamenti per fissarsi sul divano, oppure per impazzire nel vedere certi giocatori che in un mese prendono quello che normalmente non si potra' prendere in venti vite finendo col divinizzarli, oppure darsi alle scommesse cosi' divertenti e salutari, di esempi di adulto medio da seguire in effetti ce ne sarebbero un'inifinita', meglio pensarci bene...
Grazie per aver dato il la' di riflessione.
Per articolo:
ovviamente mi spiace, solo mi sembra strano che un normale antivirus non abbia funzionato o almeno segnalato attivita' sospette.
Era su Win? Io uso Steam su Linux Mint chiedo per info, uso comunque come prima scansione dei giochi win avviati nativamente in Linux con Proton di Steam con ClamTK di Clamav Antivirus e so pure che un eventuale virus win avviato nativamente su Linux con proton o Wine non farebe nulla perche' avviato non da Admin, ci vorrebbe un virus per Linux o multi SO e ci sono e li stanno facendo, cmq e' per info che chiedo.
Uso anche Win, penso che con Antivirus (non solo quello di WIn) ed un firewall (non solo quello di Win) anche free per qualcosa lo avrebbe avvertito o magari bloccato nei tentativi di connessione il firewall, ad esempio Tinywall blocca ogni cosa sempre a meno che non sia tu a sbloccarla. (se poi ci aggiungi pure un analisi di anti intrusione come glasswire free glielo avrebbe detto) sempre peggio, in ogni cosa dal PC agli sms, ai messaggi qcode, ecc.. bisogna dubitare di tutto, stanno attaccando da ogni fonte.
Nulla e' perfetto, cmq brutta cosa, per colpa di pochi (in ogni cosa non solo questa) ci vanno di mezzo tutti con i blocchi, le limitazioni ecc.. peccato molta gente si comporti cosi'.
Ma tu un post senza dire una minchiata riesci a scrivelo?
Uno solo.. così tanto per vedere se ci riesci..
Vedila come una challenge.
Sta parlando dello Store di Valve, ossia quello dove i giochi costano un salasso.
Il pericolo di cui si parla inoltre si cela in giochini indie sconosciuti, non alle opere tripla A e soprattutto basta comprare con carta prepagata ( il che è stata regola non scritta per ogni acquisto online in generale dagli esordi ).
Su molti key stores questo genere di giochini non le vendono neppure.
credo di si, questa è la pagina del gioco ancora accessibile tramite waybackmachine
https://web.archive.org/web/2025071.../BlockBlasters/
e fra i requisiti leggo windows 10 64bit, inoltre non ricordo bene dove ma credo sempre su steam ho letto che si parla di un file bat che andrebbe lanciato e che va a disattivare gli antivirus, e sempre da i commenti steam leggo di un utente che non riesce ad avviare il gioco perché non avrebbe i privilegi necessari, quindi presumo che il gioco richiedesse i privilegi di amministratore cosa già di per sé sospetta.
Ero comunque curioso se riuscissi a scoprire il nome del malware per poi fare una ricerca e capire meglio come agisse, ma per ora non ho trovato niente.
Comunque vicenda su cui credo si possano trarre diversi spunti di riflessione, le vittime del furto che si sono visti svuotare i loro crypto borselli verrano mai risarcite o si devono rassegnare?
Ma visto che se ne è parlato anche di recente della sanità america, ci rendiamo conto che qui si parla di un malato oncologico che per pagarsi le cure deve fare lo steamer?
Ma i cryptoinfluencer... che sono?
Piccola nota a margine essendo un gioco scam era facile immaginare che la grafica fosse stato fatto con il minimo sforzo, ma appena ho visto le immagi credo di aver capito da dove è stata rubata la grafica, si tratta di un recente gioco per Amiga, che in vero non ho nemmeno giocato:
Commodore Amiga -=Dr. Dangerous: Secrets of the Temple of Xol'Tan=- Final release
