Scandalo AI nei remaster di Tomb Raider: la 'voce' francese fa causa ad Aspyr

La doppiatrice francese storica di Lara Craft in Tomb Raider ha fatto causa ad Aspyr per aver usato la sua voce per addestrare i modelli AI. I fan francesi hanno segnalato degli elementi "robotici" nel doppiaggio delle ultime remastered.

Françoise Cadol, storica voce francese di Lara Croft, ha annunciato azioni legali contro Aspyr Media per l'uso apparentemente non autorizzato della sua voce tramite intelligenza artificiale nei remaster di Tomb Raider IV, V e VI.

L'attrice, che ha doppiato l'iconica avventuriera fin dagli esordi della saga nel 1996 fino al 2008, ha scoperto grazie ai fan francesi che alcune battute nei nuovi remaster non corrispondono alle registrazioni originali.

Il caso è emerso con l'uscita di una patch ad agosto 2025: sui social network sono circolati video che mostrano un netto cambio di qualità e di interpretazione in alcune linee di dialogo, con una resa definita robotica e priva di sfumature rispetto alle versioni originali. Un dettaglio che ha subito insospettito la community, la quale ha segnalato a Cadol l'anomalia.

ALERTE INFO Le patch des remasters de Tomb Raider IV, V et VI par @AspyrMedia vient de sortir



Mauvaise surprise pour les fans français de Lara Croft, certaines répliques de Françoise Cadol dans le tutoriel ont été refaites avec lIA et ça sentend ! pic.twitter.com/YRbZsY669H Bastien D. Fry (@BastienDruker) August 15, 2025

Voce AI in Tomb Raider: le dichiarazioni di Françoise Cadol

In un'intervista rilasciata a Le Parisien, l'attrice ha spiegato il suo disappunto e la decisione di intraprendere un'azione legale, parlando di tradimento nei confronti dei fan: "È un gioco, la mia voce accompagna i giocatori, giochiamo insieme. Tomb Raider è stato seguito da moltissime persone negli anni, per loro è una mancanza di rispetto totale. Sono arrabbiati, e anch'io lo sono".

Cadol, nota anche per essere la voce francese ufficiale di Angelina Jolie inclusa la versione doppiata del film Tomb Raider del 2001 ha quindi inviato ad Aspyr una diffida formale, chiedendo lo stop immediato all'uso di registrazioni generate da AI. Il dibattito si inserisce in una questione più ampia che riguarda l'uso delle voci degli attori da parte delle aziende videoludiche.

Proprio quest'anno l'intero cast francese di Apex Legends ha rifiutato di firmare un accordo che avrebbe permesso l'uso delle loro performance per addestrare sistemi generativi. Il caso Aspyr rappresenta quindi un precedente importante, in grado di ridefinire il rapporto tra doppiatori, proprietà intellettuali e nuove tecnologie nell'industria dei videogiochi.