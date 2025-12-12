Saros rinviato ad aprile 2026: il nuovo trailer ai TGA svela storia e ambientazione

Saros si è mostrato ai TGA 2025 con un trailer narrativo che approfondisce la storia di Arjun Devraj e la sinistra colonia di Carcosa. Il gioco PS5 di Housemarque è stato rinviato al 30 aprile 2026, con pre-order già disponibili. Atmosfera, gameplay e ambizioni richiamano e ampliano l'eredità di Returnal

Durante i The Game Awards 2025, Saros, l'esclusiva PlayStation 5 sviluppata da Housemarque in collaborazione con PlayStation Studios, è tornata sotto i riflettori con un nuovo trailer dedicato alla storia. Il filmato ha approfondito l'affascinante cornice fantascientifica del titolo e ha rivelato anche una nuova data di uscita, leggermente posticipata rispetto a quanto annunciato in precedenza.

A presentare il trailer sul palco è stato Rahul Kohli, noto attore che interpreta anche il protagonista del gioco, Arjun Devraj. Le nuove sequenze hanno offerto un primo sguardo più completo sulla narrativa, mostrandoci l'inquietante colonia extraterrestre su Carcosa, un pianeta avvolto da un'eclissi costante e segnato da misteri, creature e costruzioni dall'atmosfera sinistra. Arjun, membro dei Soltari Enforcer, appare legato a questo luogo da un destino oscuro che sarà al centro dell'intera avventura.

Con il nuovo video, Sony ha confermato che Saros uscirà il 30 aprile 2026, circa un mese più tardi rispetto alla data precedente. Un rinvio lieve, che secondo gli sviluppatori consentirà di rifinire ulteriormente l'esperienza, mantenendo gli standard sempre più elevati dello studio. In contemporanea, si sono anche aperti i pre-order, come suggerito dalla classificazione apparsa nei giorni scorsi.

Saros: data d'uscita, nuovo trailer e pre-order aperti, ecco i dettagli

Il Creative Director Gregory Louden ha descritto Saros come "l'evoluzione definitiva del lavoro di Housemarque", promettendo una trama più ricca, ambiziosa e multilivello rispetto ai titoli passati. La storia, sottolineano gli sviluppatori nel blog ufficiale PlayStation, include luoghi enigmatici come un corridoio e una camera da letto esplorabili nel gioco, elementi che rivestono un ruolo fondamentale nell'intreccio ma che per ora rimangono avvolti dal mistero.

Molti aspetti del titolo richiamano Returnal, sia per l'atmosfera che per il modo in cui la narrazione sembrerà intrecciarsi con cicli, traumi e simbolismi nascosti. Anche il gameplay riprende la struttura che ha reso celebre Housemarque: esplorazione di ambienti alieni, combattimenti in terza persona ad alto ritmo, sezioni bullet hell e un'impostazione action-adventure dinamica e intensa.

Nel trailer compaiono inoltre brevi momenti di gameplay, che lasciano intuire un sistema più fluido e variegato rispetto al titolo precedente. Con Saros, Housemarque punta dunque a un'esperienza più grande e complessa, capace di unire spettacolo, tensione psicologica e meccaniche adrenaliniche.