Saros: mostrato il gameplay del gioco della nuova esclusiva PlayStation

Saros, nuova esclusiva PlayStation 5 di Housemarque, si è mostrato nuovamente allo State of Play, ma stavolta con un filmato di approfondimento sul gameplay. Il trailer mostra alcune delle meccaniche che caratterizzano il titolo e il sistema di personalizzazione del personaggio

Durante lo State of Play di febbraio, Housemarque ha presentato un lungo approfondimento dedicato a Saros, nuovo titolo esclusivo per PlayStation 5, con uscita fissata al 30 aprile 2026. Il focus si è concentrato su alcune meccaniche chiave che definiscono struttura, progressione e difficoltà dell'esperienza.

Al centro dell'impianto di gioco troviamo il Passage, un antico tempio carcosano che funge da hub principale. In questo spazio il giocatore può interagire con l'equipaggio Echelon IV, approfondire la narrazione e investire le risorse raccolte nei cicli su Carcosa per potenziare il protagonista. L'hub non rappresenta solo un punto di raccordo narrativo, ma una componente essenziale per lo sviluppo del personaggio.

Tra gli elementi più rilevanti spicca il sistema come back stronger, che struttura l'avanzamento su loop progressivi sempre più articolati. Dopo ogni morte, alcune componenti dell'equipaggiamento restano disponibili: le armi principali trovate durante l'esplorazione vengono infatti conservate, consentendo di affrontare i cicli successivi con una base offensiva già consolidata.

La personalizzazione si sviluppa attraverso l'Armor Matrix, accessibile tramite l'unità primaria e la Soltari AI. Questo sistema permette di configurare l'armatura in base al proprio stile di gioco, con opzioni orientate a maggiore resistenza, raccolta accelerata delle risorse, potenziamento degli scudi oppure abilità specifiche come Second Chance. La costruzione del personaggio risulta quindi modulare e adattabile allo stile del giocatore.

Un altro tassello fondamentale è il World Dial, che consente il teletrasporto nei biomi sbloccati. Questa funzione rende i loop più flessibili, evita ripetizioni forzate e permette di pianificare percorsi mirati alla raccolta di risorse o al completamento di obiettivi specifici.

Il sistema dei modificatori carcosani introduce ulteriori variabili, con la possibilità di bilanciare difficoltà e vantaggi. A incidere in modo marcato sull'esperienza interviene però l'Eclipse escalation: l'Eclisse modifica progressivamente mondo, nemici e colonna sonora, corrompendo l'ambiente e aumentando il livello di sfida. Ogni ciclo diventa così più complesso, con minacce potenziate e condizioni imprevedibili.

In sintesi, Saros punta su una struttura a progressione persistente in cui i giocatori sono chiamati costantemente ad affrontare una sfida più grande, grazie a un sistema di difficoltà dinamico che aumenta nel tempo.