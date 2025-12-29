Saros di Housemarque punta ad offrire un'esperienza meno punitiva di Returnal

Molti fan considerano ancora Returnal il miglior titolo first-party pubblicato da Sony in questa generazione. Si tratta di uno sparatutto roguelite in terza persona estremamente impegnativo, capace di fondere bullet hell, horror e fantascienza in unesperienza unica. Tuttavia, proprio la sua difficoltà elevatissima ha reso il gioco accessibile solo a una nicchia di giocatori particolarmente hardcore.

Sviluppato dallo studio finlandese Housemarque, Returnal ha rappresentato il primo progetto tripla A del team. Nonostante il grande successo critico, molti giocatori non sono riusciti ad andare oltre il primo boss, perdendosi così una narrazione complessa e un world building di altissimo livello.

Il prossimo progetto dello studio, Saros, sembra voler cambiare approccio senza tradire l'identità di Housemarque. Anche Saros sarà uno sparatutto in terza persona che combina elementi bullet hell e roguelite, ma con un tono apparentemente meno punitivo rispetto a Returnal. La differenza principale risiede nel sistema di progressione: i giocatori avranno molte più opzioni per potenziare in modo permanente la propria tuta e l'arsenale, offrendo un senso di crescita costante che in Returnal era percepito da molti come insufficiente.

Ulteriori dettagli su Saros: prossimo titolo dai creatori di Returnal

Il protagonista di Saros è Arjun Devraj, interpretato dall'attore Rahul Kohli, affiancato dal ritorno di Jane Perry, già voce di Selene in Returnal. L'ultimo trailer ha mostrato nuovi dettagli narrativi, introducendo il pianeta Carcosa, un mondo ostile esplorato da un gruppo di coloni ormai senza via di ritorno. Il team di Devraj sta lentamente collassando, con tensioni interne e una percezione del tempo sempre più distorta per il protagonista.

Uno dei punti critici di Returnal era la sua narrazione volutamente criptica. Anche i giocatori che lo avevano completato faticavano a ricostruire pienamente la storia senza ricorrere a spiegazioni esterne. Saros sembra voler raccontare una storia altrettanto ricca ma più leggibile, anche grazie a un cast più ampio che potrebbe rendere la trama più accessibile.

L'obiettivo di Saros potrebbe essere quello di fungere da porta d'ingresso per un pubblico più vasto verso questo genere, spingendo poi i giocatori a riscoprire Returnal.