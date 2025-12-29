Saros di Housemarque punta ad offrire un'esperienza meno punitiva di Returnal
Saros, il nuovo gioco di Housemarque, promette un'esperienza meno punitiva rispetto a Returnal. Pur mantenendo il gameplay bullet hell roguelite, introdurrà una progressione più permanente e una narrazione più chiaradi Francesco Messina pubblicata il 29 Dicembre 2025, alle 10:31 nel canale Videogames
Molti fan considerano ancora Returnal il miglior titolo first-party pubblicato da Sony in questa generazione. Si tratta di uno sparatutto roguelite in terza persona estremamente impegnativo, capace di fondere bullet hell, horror e fantascienza in unesperienza unica. Tuttavia, proprio la sua difficoltà elevatissima ha reso il gioco accessibile solo a una nicchia di giocatori particolarmente hardcore.
Sviluppato dallo studio finlandese Housemarque, Returnal ha rappresentato il primo progetto tripla A del team. Nonostante il grande successo critico, molti giocatori non sono riusciti ad andare oltre il primo boss, perdendosi così una narrazione complessa e un world building di altissimo livello.
Il prossimo progetto dello studio, Saros, sembra voler cambiare approccio senza tradire l'identità di Housemarque. Anche Saros sarà uno sparatutto in terza persona che combina elementi bullet hell e roguelite, ma con un tono apparentemente meno punitivo rispetto a Returnal. La differenza principale risiede nel sistema di progressione: i giocatori avranno molte più opzioni per potenziare in modo permanente la propria tuta e l'arsenale, offrendo un senso di crescita costante che in Returnal era percepito da molti come insufficiente.
Ulteriori dettagli su Saros: prossimo titolo dai creatori di Returnal
Il protagonista di Saros è Arjun Devraj, interpretato dall'attore Rahul Kohli, affiancato dal ritorno di Jane Perry, già voce di Selene in Returnal. L'ultimo trailer ha mostrato nuovi dettagli narrativi, introducendo il pianeta Carcosa, un mondo ostile esplorato da un gruppo di coloni ormai senza via di ritorno. Il team di Devraj sta lentamente collassando, con tensioni interne e una percezione del tempo sempre più distorta per il protagonista.
Uno dei punti critici di Returnal era la sua narrazione volutamente criptica. Anche i giocatori che lo avevano completato faticavano a ricostruire pienamente la storia senza ricorrere a spiegazioni esterne. Saros sembra voler raccontare una storia altrettanto ricca ma più leggibile, anche grazie a un cast più ampio che potrebbe rendere la trama più accessibile.
L'obiettivo di Saros potrebbe essere quello di fungere da porta d'ingresso per un pubblico più vasto verso questo genere, spingendo poi i giocatori a riscoprire Returnal.
4 Commenti
non ci hai giocato
All'uscita, e per qualche mese a venire (non ricordo esattamente), era come diceva Ripper89. Dovevi mettere la console in modalità riposo, o avresti perso il ciclo.
Poi con una patch hanno introdotto una specie di quicksave che ti permette di ricaricare da dove avevi interrotto. Salvataggio che però si perde quando ricarichi e che quindi non puoi sfruttare una seconda volta.
In realtà c'è un modo, e avrebbe senso nel momento in cui sei riuscito a crearti una build forte e che non vorresti perdere, ma è talmente contorto che non ne vale la pena.
Per chi ha una vita questo gioco è incompatibile a patto di non spegnere il PC e console fino al termine del gioco, il che è patetico.
E infatti il gioco di per sè è corto, la lungaggine proviene dai retries.
Per il purista nerd puoi benissimo piazzarci la modalità apposita.
Poi con una patch hanno introdotto una specie di quicksave che ti permette di ricaricare da dove avevi interrotto. Salvataggio che però si perde quando ricarichi e che quindi non puoi sfruttare una seconda volta.
In realtà c'è un modo, e avrebbe senso nel momento in cui sei riuscito a crearti una build forte e che non vorresti perdere, ma è talmente contorto che non ne vale la pena.
Perfetto, se l'han introdotta si vede che c'è stata qualche pressione.
