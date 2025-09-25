Saros: annunciata la data d'uscita su PS5 del nuovo gioco di Housemarque

Annunciata la data d'uscita di Saros, il nuovo action sci-fi di Housemarque, che appronderà su PS5 e PS5 Pro. Ambientato sul pianeta mutaforma Carcosa, segue Arjun Devraj tra armi aliene, abilità uniche e sistemi di progressione permanente

Saros, il nuovo titolo firmato Housemarque, arriverà il 20 marzo 2026 su PlayStation 5 e in versione ottimizzata per PS5 Pro. L'annuncio è stato accompagnato da un lungo gameplay mostrato durante lo State of Play di ieri sera, che ha offerto un primo sguardo all'universo oscuro e affascinante del gioco.

Il titolo è ambientato su Carcosa, un pianeta alieno in costante mutamento che si rigenera a ogni morte del protagonista, offrendo biomi sempre diversi e nuove sfide. Il giocatore veste i panni di Arjun Devraj (interpretato da Rahul Kohli), che esplora antiche rovine durante un'eclissi totale. Nel corso dell'avventura incontra anche Nitya Chandran (Shunori Ramanthan), figura chiave della storia.

Dal punto di vista del gameplay, Saros si pone come erede spirituale di Returnal, ma con nuove meccaniche pensate per dare maggiore profondità all'azione. La tuta da combattimento Soltari consente scatti, salti, combattimenti corpo a corpo e un arsenale che combina armi umane e tecnologia aliena. Tra le armi mostrate spicca il fucile a pompa al fosforo Soltari, capace di sciogliere le macchine ostili.

Saros: data d'uscita e ulteriori dettagli

Due abilità uniche caratterizzano il protagonista: lo scudo Soltari, che permette di assorbire i proiettili nemici per poi contrattaccare, e l'uso delle armi a energia, che trasformano il braccio destro di Arjun in un'arma devastante alimentata dall'eclissi. Questi strumenti si integrano con sistemi di progressione permanente: tra essi figura la meccanica della Seconda chance, che permette di resuscitare dopo la prima morte sfruttando l'energia corruttiva del pianeta.

La componente narrativa sarà centrale. Oltre a doppiaggi completi e cutscene cinematografiche, il gioco includerà ologrammi Soltari, registri audio e interazioni con PNG, offrendo spunti per scoprire i segreti della colonia perduta di Carcosa. Housemarque promette anche sequenze surreali e misteriose, di cui parlerà più avanti.

Il comparto artistico e sonoro nasce da una stretta collaborazione con diversi team dei PlayStation Studios, tra cui XDEV, Nixxes e Creative Arts. Le musiche, invece, sono affidate a Sam Slater, vincitore di due Grammy e già collaboratore in progetti come Chernobyl e Joker. La sua colonna sonora unisce atmosfere dark-elettroniche e drone-metal, rafforzando il tono cupo e alieno del gioco.