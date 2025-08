Sarà questa la nuova PlayStation 6? Prestazioni più che triplicate in ray tracing?

Da alcune ore si stanno diffondendo alcune presunte indiscrezioni sull'erede di PS5, ovvero PlayStation 6. Secondo informazioni non ufficiali, l'azienda giapponese sarebbe intenzionata a rilasciare la nuova ammiraglia verso la fine 2027, insieme a un dispositivo portatile sviluppato in parallelo.

Le indiscrezioni, provenienti da presunti documenti AMD risalenti al 2023 e riportate dal canale YouTube Moore's Law is Dead, delineano un quadro tecnico ambizioso, anche se alcuni dettagli appaiono piuttosto curiosi per l'incongruenza con quella che dovrebbe essere la roadmap di AMD.

Stando ai leak, la PS6 sarebbe basata su un'APU con otto core Zen-6 e 40-48 Compute Units RDNA-5, con frequenze operative attorno ai 3 GHz. In termini di grafica rasterizzata, la nuova console dovrebbe offrire prestazioni triplicate rispetto alla PS5, con un incremento ancora più marcato nel ray tracing.

Sebbene, con questa configurazione, la PS6 presenti meno unità di calcolo rispetto alla PS5 Pro, la nuova architettura dovrebbe garantire un notevole salto prestazionale, mantenendo un'attenzione particolare verso l'efficienza energetica e il contenimento dei costi.

Secondo i fantomatici documenti, Sony punterebbe a un consumo massimo di circa 160 watt e all'adozione di memorie GDDR7 attraverso un'interfaccia a 160 o 192 bit. Il prezzo previsto al lancio si aggirerebbe attorno ai 500 dollari, con un debutto commerciale previsto tra fine 2027 e inizio 2028. La retrocompatibilità sarebbe garantita per titoli PS4 e PS5, mentre non emergono dettagli riguardo il supporto ai giochi PS3.

In parallelo alla console fissa, Sony starebbe lavorando a un nuovo handheld, con nome in codice Canis. Il dispositivo includerebbe un'APU monolitica da 3 nm con quattro core Zen-6C e 12-20 Compute Units RDNA-5, operanti tra 1,6 e 2,0 GHz. Il sistema disporrebbe di un'interfaccia di memoria LPDDR5X a 128 bit, un consumo contenuto intorno ai 15 watt, e varie funzionalità pensate per la portabilità: touchscreen, doppio microfono, USB-C con uscita video, supporto a microSD e M.2 SSD.

Tuttavia, la presenza di una GPU basata sull'architettura RDNA 5 fa sorgere non pochi dubbi. Sappiamo, infatti, che RDNA 4, su cui si basano le nuove GPU Radeon RX 9000, dovrebbe essere l'ultima iterazione dell'architettura prima del passaggio a UDNA. Certo, nulla vieta che dei documenti risalenti al 2023 possano riportare "RDNA 5", ma è chiaro che probabilmente le specifiche siano già state riviste.

Ragioni per le quali, le informazioni di cui sopra vanno prese con le dovute precauzioni e con il presupposto che, laddove fossero vere, siano semplicemente indicative dell'ambizione di Sony con PlayStation 6. Va anche sottolineato, però, che Microsoft è intenzionata a consolidare una strategia diversa dall'hardware tradizionale, per cui l'azienda giapponese potrebbe ritrovarsi letteralmente senza alcun concorrente e dettare il nuovo standard, a prescindere da quale esso sia.