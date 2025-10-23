Sabotati dall'interno: il flop di MindsEye si tinge di giallo e, probabilmente, di ridicolo

Dopo il lancio negativo di MindsEye, Leslie Benzies ha accusato "sabotatori" interni di aver compromesso il successo del gioco. Ex dipendenti parlano invece di direzione confusa e cultura tossica. Build A Rocket Boy ammette errori di gestione e si dice "profondamente rattristata" per le difficoltà del team e i licenziamenti post-lancio.

Dopo il lancio disastroso di MindsEye, l'atteso progetto dello studio Build A Rocket Boy, il fondatore e veterano dell'industria Leslie Benzies avrebbe accusato alcuni membri del team di aver "sabotato" il gioco dall'interno. Le dichiarazioni, riportate dalla BBC e provenienti da una riunione aziendale tenutasi a luglio, rivelano un clima di forte tensione all'interno dello studio.

Durante l'incontro, avvenuto pochi giorni dopo l'annuncio di una serie di licenziamenti, Benzies avrebbe espresso profonda indignazione per il comportamento di presunti dipendenti infedeli: "Trovo disgustoso che qualcuno possa sedere tra noi, comportarsi così e continuare a lavorare qui", avrebbe detto ai presenti.

Il fondatore, già noto per il suo passato in Rockstar Games, ha attribuito la ricezione negativa del gioco a forze "interne ed esterne" che avrebbero compromesso il lancio. Tuttavia, diversi ex dipendenti intervistati dalla BBC offrono una versione ben diversa dei fatti, descrivendo MindsEye come un progetto privo di direzione chiara e caratterizzato da una gestione fortemente accentrata.

Secondo un ex dipendente, "Leslie non ha mai deciso davvero che tipo di gioco volesse realizzare". Altri hanno denunciato un eccessivo micro-management da parte del fondatore, che avrebbe imposto correzioni note internamente come "Leslie tickets" – segnalazioni prioritarie che bloccavano altre attività di sviluppo. "Qualunque cosa stessimo facendo, la segnalazione di Leslie aveva sempre la precedenza", ha raccontato Ben Newbon, ex lead data analyst.

Molti riferiscono anche di un ambiente lavorativo difficile, dove i suggerimenti dei membri del team venivano spesso ignorati e le critiche accolte con sarcasmo. Un'ex collaboratrice, Margherita Peloso, ha raccontato di essere stata derisa durante le riunioni per aver espresso perplessità sulle scelte creative del management.

Il report cita inoltre una fase di crunch intensa nelle settimane precedenti al lancio, con parte dello staff consapevole che la ricezione del gioco sarebbe stata probabilmente negativa. Come riportato nei giorni scorsi, un gruppo di sviluppatori ha firmato una lettera aperta contro i vertici dello studio, denunciando "mancanza di rispetto e maltrattamenti protratti nel tempo".

Alcuni dei glitch grafici mostrati al lancio da Mindseye

In una nota ufficiale inviata alla BBC, Build A Rocket Boy ha espresso rammarico per la situazione: "I nostri dipendenti hanno riversato passione, creatività e impegno nei nostri giochi. Non avevamo previsto di dover annunciare riduzioni di personale dopo il lancio". Lo studio ha inoltre precisato che Benzies e il management "si assumono la piena responsabilità" per la versione del gioco pubblicata, riconoscendo che "non ha rispecchiato l'esperienza che la comunità meritava".

Le accuse di complotti o influenze esterne non sono nuove. Già prima del debutto di MindsEye, il co-CEO Mark Gerhard aveva suggerito su Discord che "le reazioni negative erano state finanziate da qualcuno", parlando di un presunto "sforzo concertato" contro lo studio.

Dopo il flop, anche il publisher IO Interactive ha preso le distanze dal progetto. Il CEO Hakan Abrak ha dichiarato che in futuro la società pubblicherà solo titoli sviluppati internamente, lasciando incerta la prosecuzione del programma IOI Partners.