RTX Spark potrebbe distruggere Steam Deck, ma NVIDIA dice no: ecco perché
RTX Spark, il primo SoC completo di NVIDIA per il mercato PC e il fulcro della strategia AI dell'azienda, non sarà al centro di una console portatile. Almeno, non realizzata direttamente da NVIDIA: Jensen Huang ha chiarito che l'obiettivo attuale è consolidare la piattaforma Windows-on-Arm e ridefinire il concetto stesso di PC.di Manolo De Agostini pubblicata il 03 Giugno 2026, alle 08:31 nel canale Videogames
NVIDIARTX Spark
Nei giorni scorsi NVIDIA ha presentato RTX Spark, il suo primo System-on-Chip completo destinato al mercato PC. La piattaforma rappresenta uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni e si inserisce nella più ampia strategia volta a ridefinire il personal computer nell'era dell'intelligenza artificiale.
La presenza di una GPU derivata dall'architettura GeForce RTX e l'esperienza maturata da NVIDIA nel settore gaming hanno alimentato immediatamente le speculazioni su possibili applicazioni oltre il tradizionale PC, comprese eventuali console portatili concorrenti di prodotti come Steam Deck o ASUS ROG Ally. Tuttavia, le dichiarazioni del CEO Jensen Huang sembrano ridimensionare questa prospettiva.
Parlando dopo il keynote al Computex, Huang ha spiegato che NVIDIA non sta attualmente concentrando le proprie risorse sullo sviluppo handheld basate su RTX Spark. "Se qualcuno vuole farlo, collaboreremo con lui. Ma al momento siamo davvero concentrati su un progetto di enorme portata: reinventare il PC dopo 40 anni", ha affermato Huang.
Secondo Huang, portare sul mercato un nuovo chip per PC è stato un processo estremamente complesso. L'integrazione nell'ecosistema Windows richiede infatti la piena compatibilità con applicazioni sviluppate storicamente per il mondo x86, oltre al corretto funzionamento dei sistemi anti-cheat utilizzati dai videogiochi moderni. Un lavoro che, a suo dire, ha richiesto tre anni di collaborazione con Microsoft e circa due anni e mezzo di sviluppo con MediaTek, coinvolgendo centinaia di tecnici e ingegneri.
Le parole del CEO evidenziano come RTX Spark sia considerato principalmente una piattaforma destinata ad accelerare la transizione verso una nuova generazione di AI PC. In quest'ottica, la realizzazione di una console portatile appare un progetto secondario rispetto alla necessità di consolidare il nuovo ecosistema hardware e software.
Dal punto di vista tecnico, la versione completa di RTX Spark sembra inoltre poco adatta a un utilizzo handheld. Il SoC integra infatti 20 core Arm e una GPU che, secondo le informazioni diffuse da NVIDIA, offre caratteristiche vicine a quelle di una GeForce RTX 5070 desktop. Specifiche che suggeriscono consumi energetici e requisiti termici difficilmente conciliabili con un dispositivo portatile, nonostante l'azienda prometta un'autonomia significativamente superiore rispetto agli attuali notebook RTX.
Come anticipato dalla stessa NVIDIA, che però ha rimandato i dettagli ai mesi futuri in vista del lancio in autunno, vi saranno diverse SKU di RTX Spark, quindi soluzioni con CPU e GPU meno potenti e affamate di energia, più adatte anche agli handheld.
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Poi magari mi sbaglio e gli altri stanno già facendo di meglio, ma a volte uscire prima da comunque un vantaggio.
Non capisco che centra con la console di gioco, è quella ed è fatto casì per ora, domani si vedrà.
Se avesse creato un soc con memristori e affini,gli darei ragione ma ha solo fatto una apu fatta molto ma molto bene.
Devo dare atto che ha fatto un prodotto veramente potente ma reinventare il PC, personalmente dico proprio di no a questa affermazione.
Per quanto riguarda il modo di creare i computer,la base è sempre "Von Newman" elaborata ma la base è praticamente quella,diverso se facessero un sistema con memristori,li si che i paradigmi tradizionali andrebbero proprio messi da parte.
Se avesse creato un soc con memristori e affini,gli darei ragione ma ha solo fatto una apu fatta molto ma molto bene.
Devo dare atto che ha fatto un prodotto veramente potente ma reinventare il PC, personalmente dico proprio di no a questa affermazione.
Per quanto riguarda il modo di creare i computer,la base è sempre "Von Newman" elaborata ma la base è praticamente quella,diverso se facessero un sistema con memristori,li si che i paradigmi tradizionali andrebbero proprio messi da parte.
Reinventare il pc è chiaramente uno slogan altisonante.
Leggendo l'articolo anche io pensavo che dopo tutto non hanno fatto niente di che, hanno semplicemente fatto un soc arm con 20 core e una iGPU con una potenza mica male (simil 5070 laptop), l'unica vera novità (che poi non è novità assoluta visto che lo fa anche Apple) è la memoria on chip (che però pare essere molto veloce, bassissima latenza e potrebbe fare molto).
Ma la vera potenza di Nvidia come sempre sarà trascinare dietro tutto il settore.
Cioè se Intel o AMD facessero un soc simili non smuoverebbero molto il mercato, facendolo Nvidia invece scommetto che ci sarà molto più movimento.
Se avesse creato un soc con memristori e affini,gli darei ragione ma ha solo fatto una apu fatta molto ma molto bene.
Devo dare atto che ha fatto un prodotto veramente potente ma reinventare il PC, personalmente dico proprio di no a questa affermazione.
Per quanto riguarda il modo di creare i computer,la base è sempre "Von Newman" elaborata ma la base è praticamente quella,diverso se facessero un sistema con memristori,li si che i paradigmi tradizionali andrebbero proprio messi da parte.
"Reinventare" non nel senso letterale ma inteso come soppiantare x86.
Cosa che, se detta da apple, può anche far sghignazzare. Detta da huang invece... Secondo me spark è il nome in codice del suo prossimo giacchetto, sarà abbagliante.
Reinventare il pc no, non lo hanno reinventato hanno solo creato una cpu arm affiancata ad una simile rtx 5070 con una memoria estremamente veloce, approccio simile ad Apple. Quello che hanno fatto è collaborare con Microsoft a stretto giro il che, unito ad una potenza su carta davvero niente male e ram molto molto veloce, promette faville. Ad un prezzo credo tuttaltro che popolare.
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