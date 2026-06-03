RTX Spark potrebbe distruggere Steam Deck, ma NVIDIA dice no: ecco perché

RTX Spark, il primo SoC completo di NVIDIA per il mercato PC e il fulcro della strategia AI dell'azienda, non sarà al centro di una console portatile. Almeno, non realizzata direttamente da NVIDIA: Jensen Huang ha chiarito che l'obiettivo attuale è consolidare la piattaforma Windows-on-Arm e ridefinire il concetto stesso di PC.

Nei giorni scorsi NVIDIA ha presentato RTX Spark, il suo primo System-on-Chip completo destinato al mercato PC. La piattaforma rappresenta uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni e si inserisce nella più ampia strategia volta a ridefinire il personal computer nell'era dell'intelligenza artificiale.

La presenza di una GPU derivata dall'architettura GeForce RTX e l'esperienza maturata da NVIDIA nel settore gaming hanno alimentato immediatamente le speculazioni su possibili applicazioni oltre il tradizionale PC, comprese eventuali console portatili concorrenti di prodotti come Steam Deck o ASUS ROG Ally. Tuttavia, le dichiarazioni del CEO Jensen Huang sembrano ridimensionare questa prospettiva.

Parlando dopo il keynote al Computex, Huang ha spiegato che NVIDIA non sta attualmente concentrando le proprie risorse sullo sviluppo handheld basate su RTX Spark. "Se qualcuno vuole farlo, collaboreremo con lui. Ma al momento siamo davvero concentrati su un progetto di enorme portata: reinventare il PC dopo 40 anni", ha affermato Huang.

Secondo Huang, portare sul mercato un nuovo chip per PC è stato un processo estremamente complesso. L'integrazione nell'ecosistema Windows richiede infatti la piena compatibilità con applicazioni sviluppate storicamente per il mondo x86, oltre al corretto funzionamento dei sistemi anti-cheat utilizzati dai videogiochi moderni. Un lavoro che, a suo dire, ha richiesto tre anni di collaborazione con Microsoft e circa due anni e mezzo di sviluppo con MediaTek, coinvolgendo centinaia di tecnici e ingegneri.

Le parole del CEO evidenziano come RTX Spark sia considerato principalmente una piattaforma destinata ad accelerare la transizione verso una nuova generazione di AI PC. In quest'ottica, la realizzazione di una console portatile appare un progetto secondario rispetto alla necessità di consolidare il nuovo ecosistema hardware e software.

Dal punto di vista tecnico, la versione completa di RTX Spark sembra inoltre poco adatta a un utilizzo handheld. Il SoC integra infatti 20 core Arm e una GPU che, secondo le informazioni diffuse da NVIDIA, offre caratteristiche vicine a quelle di una GeForce RTX 5070 desktop. Specifiche che suggeriscono consumi energetici e requisiti termici difficilmente conciliabili con un dispositivo portatile, nonostante l'azienda prometta un'autonomia significativamente superiore rispetto agli attuali notebook RTX.

Come anticipato dalla stessa NVIDIA, che però ha rimandato i dettagli ai mesi futuri in vista del lancio in autunno, vi saranno diverse SKU di RTX Spark, quindi soluzioni con CPU e GPU meno potenti e affamate di energia, più adatte anche agli handheld.