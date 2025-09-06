RTX Hair in Indiana Jones e l'Antico Cerchio: novità solo per GeForce RTX 5000

Indiana Jones e l'Antico Cerchio si è espanso con il DLC L'Ordine dei Giganti. Oltre a una nuova avventura ambientata a Roma, l'aggiornamento integra NVIDIA RTX Hair, tecnologia che sfrutta le GPU RTX GeForce serie 50 per un rendering più realistico dei capelli grazie a primitive geometriche avanzate.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio si è arricchito da poche ore con il DLC L'Ordine dei Giganti (19,99€). La nuova avventura riporta il celebre archeologo a Roma, dove l'incontro con Padre Ricci, un giovane sacerdote alla ricerca di un antico manufatto, dà inizio a un intreccio narrativo che coinvolge le macchinazioni di Nerone, i gladiatori e l'enigmatico Culto di Mitra. L'espansione condurrà i giocatori attraverso ambientazioni iconiche come il Colosseo e i Giardini Vaticani, con una trama che promette di intrecciare mistero, storia e azione.

Oltre ai contenuti narrativi, il DLC introduce anche un aggiornamento tecnico di rilievo: NVIDIA RTX Hair. Si tratta di una tecnologia avanzata per il rendering dei capelli, disponibile su GPU GeForce RTX serie 50, che permette di ottenere un livello di realismo superiore grazie al ray tracing applicato alle ciocche. L'effetto è particolarmente evidente nelle scene cinematografiche, dove la resa di luci e ombre aumenta l'immersione.

RTX Hair sfrutta l'accelerazione hardware delle GPU Blackwell per ridurre l'impatto computazionale del ray tracing sui capelli. Tradizionalmente, questa operazione richiedeva la gestione di numerosi triangoli per ogni ciocca, con un peso significativo sui frame rate. La nuova implementazione utilizza invece primitive geometriche basate su sfere e cilindri (Linear-Swept Spheres), che semplificano la complessità mantenendo un'elevata fedeltà visiva. NVIDIA consiglia di attivare questa funzione su schede con almeno 16 GB di VRAM, accedendo alle opzioni avanzate del menu grafico.

Il gioco, inoltre, supportava già le tecnologie DLSS 4 con Multi Frame Generation e path tracing, garantendo prestazioni elevate e qualità visiva al massimo sulle schede RTX di nuova generazione. Anche gli utenti di GeForce NOW potranno beneficiare delle novità: il servizio cloud gaming di NVIDIA riceverà a breve l'upgrade all'architettura Blackwell RTX, con il supporto a DLSS 4 e RTX Hair.

Con L'Ordine dei Giganti, Indiana Jones non solo prosegue la sua avventura tra enigmi e segreti della Roma antica, ma diventa anche un banco di prova per le più recenti innovazioni grafiche nel gaming su PC.