RPCS3 dichiara guerra al codice generato dall'IA: 'Basta spazzatura'

Il team dell'emulatore RPCS3 ha aggiornato le proprie linee guida vietando sottomissioni autonome da parte di agenti IA. I contributori devono ora garantire la piena comprensione e proprietà del codice inviato

La squadra dietro RPCS3, il noto emulatore open source per PlayStation 3, ha preso una posizione netta contro l'integrazione incontrollata dell'intelligenza artificiale nello sviluppo software. Attraverso un aggiornamento delle proprie direttive, il progetto ha stabilito che ogni contributo deve essere pienamente compreso e gestito da un essere umano.

Sebbene l'IA rimanga uno strumento valido per attività di ricerca o per il reverse engineering, il team esige che ogni riga di codice sottoposta sia verificata e sotto la totale responsabilità dell'autore, escludendo categoricamente l'invio di modifiche effettuate in autonomia da agenti bot. Questa mossa arriva dopo un accorato appello sui social media, dove i responsabili hanno esortato la comunità a interrompere l'invio di quello che definiscono "codice spazzatura" generato artificialmente.

Gli sviluppatori hanno sottolineato come esistano innumerevoli risorse sul web per apprendere le basi della programmazione e del debugging in modo tradizionale. Nonostante le critiche ricevute da parte di alcuni esponenti del mondo tech e sostenitori dell'automazione, il team ha ribadito con orgoglio che il progetto ha raggiunto la sua maturità tecnologica, rendendo giocabile oltre il 70% della libreria PS3, ben prima dell'ascesa dei grandi modelli linguistici.

Our guidelines for submitting AI-generated code are now up in our repository!



As for all the AI bros seething on our socials, we're simply blocking you.



Learn how to debug, code, and leave behind something useful to humanity when you're gone, instead of peddling slop. https://t.co/yMtczjXQN1 -- RPCS3 (@rpcs3) May 11, 2026

La posizione del team di RPCS3

Le nuove regole impongono ora una trasparenza assoluta: chiunque utilizzi strumenti automatizzati deve dichiararlo esplicitamente nella descrizione della propria richiesta su GitHub, specificando l'entità del coinvolgimento dell'IA e i test effettuati. La mancata osservanza di questi criteri comporterà la chiusura immediata delle proposte senza alcuna revisione. L'obiettivo è tutelare l'integrità del software, poiché sottomissioni non testate rischiano di compromettere le funzionalità dell'emulatore per tutti gli utenti finali, sprecando inoltre le energie di chi deve gestire il repository.

L'attuale scenario vede le infrastrutture di GitHub in difficoltà proprio a causa dell'aumento massiccio di agenti IA che consumano risorse considerevoli, portando persino a limitazioni nell'accesso ai servizi di assistenza come Copilot. Il fenomeno non colpisce solo gli emulatori: altri importanti progetti open source, come cURL, hanno dovuto affrontare problematiche simili.

In quel caso, il programma di bug bounty è stato interrotto dopo essere stato sommerso da segnalazioni prive di senso, generate da strumenti privi del contesto necessario per identificare i reali problemi del codice. Il messaggio di RPCS3 è chiaro: la collaborazione è benvenuta, ma richiede rispetto per il tempo altrui e una reale competenza tecnica.