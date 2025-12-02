Ron Gilbert, il creatore di Monkey Island, cancella il suo gioco RPG in pixel art: 'Offerte dei publisher orribili'

Ron Gilbert ha cancellato il suo RPG 2D in pixel art - un mix tra Zelda, Diablo e Thimbleweed Park - per mancanza di finanziamenti adeguati e scarso interesse dei publisher che hanno giudicato il progetto poco commerciale. Parte della grafica è confluita in Death by Scrolling.

Ron Gilbert, storico creatore di Monkey Island, ha annunciato ufficialmente la cancellazione del suo nuovo progetto: un RPG 2D in pixel art, descritto come un mix tra Zelda, Diablo e Thimbleweed Park.

Il gioco, rimasto perlopiù sotto traccia dopo alcuni indizi diffusi nel 2024, avrebbe dovuto proporre un mondo aperto in stile rétro, con città dotate di negozi come panetterie e armerie per preparare i giocatori alle loro avventure. Tuttavia, questo progetto non vedrà più la luce.

In un'intervista concessa ad Ars Technica, Gilbert ha spiegato che la cancellazione è dovuta principalmente alla mancanza di finanziamenti adeguati.

Realizzare un gioco open world richiede risorse considerevoli, e l'autore non poteva permettersi di svilupparlo come progetto personale da dieci anni o di assumere un team senza un sostegno economico solido. Secondo Gilbert, le offerte ricevute dai publisher erano semplicemente "orribili": investimenti troppo bassi e condizioni contrattuali che non valevano il rischio.

Quali sono stati i problemi per lo sviluppo del gioco di Ron Gilbert?

Il problema, a suo dire, non era solo economico ma anche di mercato. "Un vecchio gioco in pixel art alla Zelda non è considerato un prodotto di massa", ha dichiarato. Gli editori vedevano poco potenziale commerciale, non abbastanza da garantire ritorni milionari. Inoltre, Gilbert ha sottolineato come l'industria attuale sia diventata estremamente legata alle analisi e ai modelli predittivi, con risultati spesso poco originali: molti giochi finiscono per somigliarsi perché sono costruiti su formule ritenute sicure.

Anche la via alternativa del crowdfunding, che aveva funzionato per Thimbleweed Park, oggi appare meno percorribile: "Kickstarter è praticamente morto come mezzo per finanziare videogiochi", ha affermato il designer.

Nonostante la cancellazione, parte della grafica prodotta per l'RPG è stata riutilizzata nel nuovo titolo di Gilbert, Death by Scrolling, definito un "rogue-like a scorrimento verticale". In questo gioco il protagonista deve scalare infiniti livelli, raccogliere denaro, potenziarsi e scappare dal Purgatorio pagando il Traghettatore ed evitando la Morte che avanza costantemente. Il trailer mostra chiaramente l'impronta stilistica del progetto cancellato.