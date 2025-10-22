ROG Xbox Ally X vola...senza Windows 11: prestazioni fino al 30% superiori con Linux

ASUS e Microsoft hanno presentato ROG Xbox Ally X come il primo handheld gaming PC con brand Xbox e Windows 11 personalizzato per il gaming. Dotato di un'interfaccia Xbox App come ambiente principale, l'obiettivo era creare una piattaforma Windows per il gaming portatile capace di competere con Steam Deck.

Nonostante l'ottimizzazione, l'esperienza è sostanzialmente quella di un PC Windows miniaturizzato. Così lo youtuber Cyber Dopamine ha pensato di eseguire Linux Bazzite, una distribuzione Linux ottimizzata per il gaming e pienamente compatibile con SteamOS, sulla console per effettuare un confronto diretto con la proposta di Microsoft.

Il risultato è sorprendente: anche con la presenza del layer di compatibilità Proton, i test indicano un miglioramento medio delle prestazioni fino al 30% rispetto a Windows 11.

In Kingdom Come: Deliverance II, il dispositivo in modalità 17W raggiunge 62 FPS con SteamOS contro i 47 FPS di Windows 11. In modalità 13W, la differenza diventa trascurabile, ma sempre a favore di Linux: 37 FPS contro 35 FPS.

Su Hogwarts Legacy, la tendenza si ripete: 50 FPS su Windows 11 e 62 FPS su SteamOS a 17W, mentre in modalità 35W si registrano 65 FPS con SteamOS e 60 FPS con Windows. Risultati, da un certo punto di vista, deludenti se si pensa che i titoli in questione sono pensati proprio per il sistema operativo di Microsoft.

Secondo Cyber Dopamine, oltre al vantaggio in termini di frame rate, SteamOS offre una maggiore costanza con meno variabilità delle prestazioni durante le sessioni di gioco. Questo rende ROG Xbox Ally X più reattivo e stabile, specialmente in modalità a basso consumo, ideali per il gioco in mobilità.

Tuttavia, questo non significa che Windows 11 Xbox Edition sia un pessimo sistema operativo, anzi rappresenta un'importante passo in avanti per Microsoft nella giusta direzione. D'altronde, si tratta del primo approccio dell'azienda nel settore mobile: l'azienda, infatti, non ha mai proposto una vera e propria console portatile e quindi è lecito che, almeno per il momento, i margini di ottimizzazione siano ancora piuttosto ampi.

Se la collaborazione tra ASUS e Microsoft dovesse continuare – e i risultati annunciati da Sarah Bond sembrano suggerire di sì – molto probabilmente il divario verrà colmato e la proposta di Microsoft potrebbe perfino guadagnare un vantaggio sulla controparte Linux.

Per il momento, però, è chiaro che la soluzione basata su Linux sia più stabile e affidabile per il gaming portatile, e uno dei vantaggi del dispositivo è proprio la possibilità per l'utente di scegliere il sistema operativo che meglio si adatta alle proprie esigenze.