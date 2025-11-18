ROG Xbox Ally X, gestire il processore come i PRO è un gioco da ragazzi con il nuovo update

ASUS ha rilasciato il nuovo aggiornamento di Armoury Crate SE per dispositivi handheld che introduce un controllo avanzato dei core su ROG Xbox Ally X e migliora funzioni come FPS Limiter, standby moderno e interfaccia

ASUS ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Armoury Crate SE che introduce una vasta gamma di novità per l'intera famiglia Ally, oltre che funzionalità aggiuntive esclusive per la nuova ROG Xbox Ally X. La più significativa è indubbiamente l'integrazione di Radeon Chill all'interno della suite, prima accessibile solo tramite il pannello Adrenalin di AMD.

Innanzitutto, per l'intera gamma di console, cambia il preset con il limite degli fps impostato a 45. Adesso il limite diventa 40 poiché, secondo ASUS, in questo modo si ottiene una maggiore stabilità nei titoli più esigenti.

Everyone! This is a BIG week for updates on the ROG Ally, ROG Ally X, ROG Xbox Ally, and ROG Xbox Ally X!



A new Armoury Crate SE update is on the way, bringing expanded CPU and power controls, stability upgrades, and a series of fixes and improvements across both devices. pic.twitter.com/saljWN9r7Q — ROG Global (@ASUS_ROG) November 18, 2025

Esclusivamente su ROG Xbox Ally X arrivano le nuove impostazioni "P-core / E-core options". Il dispositivo è alimentato da una APU AMD Ryzen Z2 Extreme che si compone di 3 core basati su architettura Zen 5 ad alte prestazioni e 5 core Zen 5c votati all'efficienza. Prima dell'aggiornamento, nonostante la CPU si basi su un design chiplet, gli otto core venivano considerati come un unico blocco. Adesso, invece, l'utente può modulare manualmente la potenza dei singoli CCX. Questo dovrebbe fornire una migliore ottimizzazione dei consumi e, quindi, una maggiore autonomia.

Ad esempio, durante l'esecuzione dei titoli più leggeri, è possibile limitare il TDP dei core ad alte prestazioni per ridurre l'assorbimento energetico. Naturalmente, sono disponibili profili dedicati che consentono ai profani di gestire più approfonditamente il sistema.

L'aggiornamento porta anche una revisione di alcuni elementi dell'interfaccia, l'aggiunta delle opzioni Windows Power Mode all'interno della modalità Manual e una maggiore flessibilità nell'accesso all'esperienza Xbox Fullscreen tramite combinazioni di tasti personalizzate.

In parallelo sono disponibili nuovi firmware MCU e BIOS che migliorano l'efficienza energetica in Windows Modern Standby, aggiornano il feedback aptico dei triggers su ROG Xbox Ally X e rendono più fluido il processo di Cloud Recovery.