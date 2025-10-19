ROG Xbox Ally non potrà che migliorare: sono in arrivo nuove funzionalità software

La ROG Xbox Ally è stata protagonista di un buon lancio e per il futuro non potrà che migliorare: in arrivo, infatti, ci sono diverse funzionalità software che puntano a migliorare l'esperienza di gioco.

La nuova ROG Xbox Ally è appena arrivata sul mercato e, al netto di alcune criticità, ha raccolto recensioni positive. Le prestazioni sono buone e la handheld è molto comoda da utilizzare, soprattutto rispetto ad altri prodotti della categoria.

A giocare un ruolo importante nel migliorare l'esperienza d'uso degli utenti, però, sarà il software, un profilo sotto cui vi sono ampi margini di miglioramento. Per questo motivo, Microsoft ha intenzione di introdurre diverse novità nel corso delle prossime settimane.

Aggiornamenti in arrivo nelle prossime settimane

La ROG Xbox Ally registrerà diversi miglioramenti nelle prossime settimane, con aggiornamenti mirati che permetteranno un'ottimizzazione dell'esperienza d'uso, con l'obiettivo di eliminare le criticità emerse in questi primi giorni di test.

A breve, infatti, i giocatori potranno provare la nuova funzionalità Default Game Profiles che permetterà di bilanciare il frame rate e il consumo energetico per una serie di titoli selezionati. Sono in arrivo, inoltre, funzionalità come Automatic Super Resolution per migliorare il frame rate senza ridurre la qualità delle immagini mostrate sullo schermo.

Nei prossimi mesi, inoltre, la nuova Xbox è destinata a ricevere ulteriori novità. "La cosa più entusiasmante è che molte di queste innovazioni sono progettate per essere scalabili su tutti i dispositivi Windows", sostiene Microsoft. "Alcune sono disponibili oggi, altre sono in arrivo. Funzionalità come la navigazione migliorata tramite controller, Gaming Copilot (Beta) e la libreria di giochi aggregata tramite l'app Xbox sono già disponibili per tutti gli utenti Windows, mentre Advanced Shader Delivery (ASD) è progettato per essere utilizzabile da tutti gli store e giochi Windows. Queste innovazioni, insieme alle ottimizzazioni delle prestazioni apportate a Windows e ai miglioramenti dei driver di partner come AMD, offrono un'esperienza di gioco più fluida e potente, a vantaggio dei giocatori indipendentemente da dove giochino con Windows".

Ricordiamo che la handheld è disponibile in due versioni: il modello base integra un Ryzen Z2 A, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, con un prezzo di 599€. La versione top Ally X, invece, ha il Ryzen Z2 Extreme, 24 GB di RAM e 1 GB di SSD, con un prezzo di 999€.