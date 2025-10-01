ROG Xbox Ally già in consegna: qualcuno ha la nuova console e non dovrebbe. Ecco le immagini

Amazon Francia ha spedito ROG Xbox Ally X con quasi tre settimane di anticipo rispetto al lancio ufficiale del 16 ottobre. Alcuni utenti hanno già condiviso foto, video e prime impressioni: il nuovo handheld risulta più leggero e comodo di uno Steam Deck

A quanto pare, Amazon Francia ha largamente anticipato le spedizioni delle nuove ROG Xbox Ally rispetto alla data ufficiale di rilascio fissata per il 16 ottobre. Naturalmente, la notizia è immediatamente arrivata sul web e una prima recensione è apparsa su Reddit con tanto di immagini del nuovo handheld.

La piccola recensione, così come le immagini, sono state prontamente rimosse, anche se la sezione commenti del post è ancora attiva. Allo stesso tempo, tanto le prime impressioni quanto le foto sono state prontamente salvate dagli utenti, per cui nonostante la richiesta di rimozione arrivata probabilmente direttamente da ASUS, abbiamo già accesso a qualche informazione.

Stando a quanto riportato dall'utente Technical_Fun77, la nuova ROG Xbox Ally X risulta sensibilmente più leggera ed ergonomica della Steam Deck. La console viene descritta come segue: "è letteralmente un controller Xbox da tenere in mano, è così naturale giocare con questa console, soprattutto dal momento che il peso non si percepisce tutto sommato".

Dal punto di vista tecnico, la nuova piattaforma non si distingue dalla già nota ROG Ally X con la quale condivide praticamente tutto l'hardware. A differenziare la variante sviluppata in collaborazione con Microsoft è piuttosto il tasto Xbox dedicato, il design delle impugnature e la nuova interfaccia di sistema che, tuttavia, è già disponibile per tutti gli utenti Windows 11.

Non mancano paragoni con Legion Go 2 di Lenovo, sebbene le difficoltà legate ai preorder facciano pensare a tempi di attesa più lunghi per provarlo. A complicare le cose, è apparso anche un video di unboxing non ufficiale pubblicato su Facebook, segno che diverse unità sono già "in libertà".

Con i preorder già esauriti in diversi store e con Amazon che ha "bruciato" i tempi di consegna, il debutto di ROG Xbox Ally X ha già avviato una discussione piuttosto movimentata ben due settimane prima dell'arrivo ufficiale sul mercato.