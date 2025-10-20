ROG Xbox Ally e Ally X sono care, ma il prezzo rispecchia il valore offerto secondo la presidente di Xbox

Durante un'intervista, Sarah Bond, presidente di Xbox, ha rivelato che i prezzi di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X sono state decisi esclusivamente da ASUS. Nonostante questo, ritiene che siano adeguati all'offerta e che l'accoglienza abbia superato le aspettative

La partnership tra Microsoft e ASUS per la realizzazione di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X ha generato molto interesse, ma anche discussioni sul prezzo dei dispositivi. In un'intervista con Variety, la presidente di Xbox Sarah Bond ha chiarito che la decisione finale sui costi è stata presa interamente da ASUS, in base a studi di mercato, costi di produzione e caratteristiche hardware.

Il modello base ROG Xbox Ally parte da 599,99 dollari, mentre ROG Xbox Ally X raggiunge i 999,99 dollari (circa 900 euro in Europa). Secondo Bond, “si tratta del loro hardware", Microsoft ha collaborato nel progetto, ma la definizione dei prezzi e della configurazione è rimasta nelle mani del produttore taiwanese.

Nonostante il prezzo elevato, però, le prenotazioni pare abbiano superato le aspettative. Bond ha confermato che il prodotto è andato esaurito sull'Xbox Store e ha registrato vendite molto rapide anche presso altri rivenditori internazionali.

"Abbiamo esaurito tutto sull'Xbox Store. Abbiamo venduto molto rapidamente attraverso diversi altri negozi in tutto il mondo. Sono davvero soddisfatta del rapporto qualità-prezzo che stiamo offrendo ai giocatori, considerando l'accoglienza ricevuta dall'hardware".

Bond ha anche approfittato dell'intervista per ribadire, ancora una volta, che Microsoft non uscirà dal mercato dell'hardware, quantomeno non nel prossimo futuro. Il lancio di ROG Xbox Ally, infatti, ha generato nuovi dubbi sul futuro delle console proprietarie, ma anche in questo caso è arrivata la conferma che la società di Redmond sta lavorando alla prossima generazione che seguirà Xbox Series X e Series S.

"Siamo concentrati al 100% sulla realizzazione di prodotti per il futuro. Stiamo sviluppando il nostro hardware di nuova generazione. Stiamo valutando la prototipazione e la progettazione. Abbiamo annunciato una partnership con AMD al riguardo, quindi è in arrivo. Quello che abbiamo visto qui [con ROG Xbox Ally, ndr] è stata un'opportunità per innovare e offrire ai giocatori un'altra scelta, oltre al nostro hardware di nuova generazione. Ascoltiamo sempre le esigenze di giocatori e creatori. Quando c'è richiesta di innovazione, noi la realizziamo".