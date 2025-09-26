ROG Xbox Ally e Ally X: Microsoft e ASUS aprono i pre-order a partire da 599
Microsoft e ASUS hanno aperto i preorder per le nuove console portatili ROG Xbox Ally (599) e Ally X (899), in uscita il 16 ottobre 2025. La versione X monta il potente chip Ryzen Z2 Extreme, mentre Ally base un processore più modesto.di Francesco Messina pubblicata il 26 Settembre 2025, alle 09:51 nel canale Videogames
Microsoft e ASUS hanno ufficialmente aperto i preorder per le nuove console portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. I prezzi partono da 599per il modello base e arrivano fino a 899 per la versione più potente, Ally X. Entrambe le versioni saranno disponibili dal 16 ottobre in numerosi mercati globali, tra cui l'Italia.
Le differenze tra i due modelli sono significative. ROG Xbox Ally X integra il nuovo processore AMD Ryzen Z2 Extreme, con 8 core Zen 5 e 16 unità RDNA 3.5, pensato per un consumo energetico tra 15 e 35 watt.
|ROG Xbox Ally
|ROG Xbox Ally X
|Processore
|AMD Ryzen Z2 A
4 core Zen 2
|AMD Ryzen AI Z2 Extreme
8 core Zen 5
|Memoria RAM
|16 GB LPDDR5X-6400
|24 GB LPDDR5X-8000
|Archiviazione
|SSD M.2 2280 da 512 GB (espandibile)
|SSD M.2 2280 da 1 TB (espandibile)
|Grafica
|AMD Radeon RDNA 2 8 CU
|AMD Radeon con "AI Boost", 16 CU RDNA 3.5
|Display
|7 pollici 16:9 FHD (1.920 x 1.080) IPS
500 nit, 120 Hz, FreeSync (VRR)
Gorilla Glass Victus + DXC
|Porte
|2x USB 3.2 Gen 2 Type-C
microSD
Audio da 3,5 mm
|1x USB4 Type-C con Thunderbolt 4
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C
UHS-II microSD (DDR200)
Audio da 3,5 mm
|Rete
|Wi-Fi 6E (2x2) + Bluetooth 5.4
|Audio
|Dual Smart Amp, Dolby Atmos, microfono AI
|Batteria
|60 Wh
|80 Wh
|Dimensioni
|290,8 × 121,5 × 50,7 mm
|Peso
|670 grammi
|715 grammi
|Sistema operativo
|Windows 11 Home
Il modello base da 599, invece, rappresenta una scommessa. Monta infatti un inedito chip AMD Ryzen Z2 A con 4 core Zen 2 e 8 unità RDNA 2, progettato per funzionare a un consumo compreso tra 6 e 20 watt.
Xbox Ally e Ally X: pre-order e confronto che le altre console portatili
Le nuove portatili Xbox non vanno confrontate solo con le console tradizionali. Sebbene il prezzo del modello base superi quello di una Nintendo Switch 2 e si avvicini a quello di un Xbox Series X, offrono vantaggi unici: sono le prime console Microsoft a integrare una versione ottimizzata di Windows che nasconde l'interfaccia desktop, libera risorse di sistema e permette la navigazione interamente tramite controller.
In questo modo, i dispositivi si presentano come ibridi capaci di offrire l'esperienza console con la versatilità di un PC. Microsoft e ASUS puntano chiaramente a presidiare sia il pubblico console che quello PC, cercando di aprire una nuova strada nel mercato del gaming portatile. Le recensioni complete sono attese nelle prossime settimane e saranno decisive per capire se questa mossa segnerà l'inizio di una nuova era per Xbox.
9 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
ma hanno la nuova interfaccia xbox per pc che le rende molto simili alle console
anche una ps5 è un pc di fatto cambia solo l'interfaccia
Hai letto che in questi giorni Lenovo è stata costretta a cancellare alcuni preorder della legionGo 2 in quanto la domanda è troppo alta e non riescono a stare dietro la produzione?
Lenovo cancels some Legion Go 2 pre-orders, delays others due to massive demand says it can't ship handheld consoles 'in a timely manner'
News
By Jowi Morales published 3 days ago
E i prezzi sono anche più alti...
Z2 + 32 GB + 512 GB: 999
Z2 + 32 GB + 1 TB: 1.099
Z2 Extreme + 32 GB + 1 TB: 1.299
Z2 Extreme + 32 GB + 2 TB: 1.499
Sono console che servono per giocare, il fatto che poi ci si possa fare anche altro è accidentale.
899 euro per la X non si possono proprio vedere.
lo scopo è guadagnarci mica venderle in pari, anceh la ps5 dopo 5 anni dovrebbe stare al 50% del prezzo attuale ma cosi non è perche l'elettronica aumenta di costo in maniera costante cosa che una volta non avveniva
I prezzi sono letteralmente esplosi.
tutte chiacchere per aumentare l'hype, basta produrne poche come fece sony al day1 di ps5 e così inizia l'isteria degli acquirenti che sono disposti a spendere cifre folli per averle
