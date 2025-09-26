ROG Xbox Ally e Ally X: Microsoft e ASUS aprono i pre-order a partire da 599

Microsoft e ASUS hanno aperto i preorder per le nuove console portatili ROG Xbox Ally (599) e Ally X (899), in uscita il 16 ottobre 2025. La versione X monta il potente chip Ryzen Z2 Extreme, mentre Ally base un processore più modesto.

Microsoft e ASUS hanno ufficialmente aperto i preorder per le nuove console portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X. I prezzi partono da 599per il modello base e arrivano fino a 899 per la versione più potente, Ally X. Entrambe le versioni saranno disponibili dal 16 ottobre in numerosi mercati globali, tra cui l'Italia.

Le differenze tra i due modelli sono significative. ROG Xbox Ally X integra il nuovo processore AMD Ryzen Z2 Extreme, con 8 core Zen 5 e 16 unità RDNA 3.5, pensato per un consumo energetico tra 15 e 35 watt.

ROG Xbox Ally ROG Xbox Ally X Processore AMD Ryzen Z2 A

4 core Zen 2 AMD Ryzen AI Z2 Extreme

8 core Zen 5 Memoria RAM 16 GB LPDDR5X-6400 24 GB LPDDR5X-8000 Archiviazione SSD M.2 2280 da 512 GB (espandibile) SSD M.2 2280 da 1 TB (espandibile) Grafica AMD Radeon RDNA 2 8 CU AMD Radeon con "AI Boost", 16 CU RDNA 3.5 Display 7 pollici 16:9 FHD (1.920 x 1.080) IPS

500 nit, 120 Hz, FreeSync (VRR)

Gorilla Glass Victus + DXC Porte 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C

microSD

Audio da 3,5 mm 1x USB4 Type-C con Thunderbolt 4

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

UHS-II microSD (DDR200)

Audio da 3,5 mm Rete Wi-Fi 6E (2x2) + Bluetooth 5.4 Audio Dual Smart Amp, Dolby Atmos, microfono AI Batteria 60 Wh 80 Wh Dimensioni 290,8 × 121,5 × 50,7 mm Peso 670 grammi 715 grammi Sistema operativo Windows 11 Home

Il modello base da 599, invece, rappresenta una scommessa. Monta infatti un inedito chip AMD Ryzen Z2 A con 4 core Zen 2 e 8 unità RDNA 2, progettato per funzionare a un consumo compreso tra 6 e 20 watt.

Xbox Ally e Ally X: pre-order e confronto che le altre console portatili

Le nuove portatili Xbox non vanno confrontate solo con le console tradizionali. Sebbene il prezzo del modello base superi quello di una Nintendo Switch 2 e si avvicini a quello di un Xbox Series X, offrono vantaggi unici: sono le prime console Microsoft a integrare una versione ottimizzata di Windows che nasconde l'interfaccia desktop, libera risorse di sistema e permette la navigazione interamente tramite controller.

In questo modo, i dispositivi si presentano come ibridi capaci di offrire l'esperienza console con la versatilità di un PC. Microsoft e ASUS puntano chiaramente a presidiare sia il pubblico console che quello PC, cercando di aprire una nuova strada nel mercato del gaming portatile. Le recensioni complete sono attese nelle prossime settimane e saranno decisive per capire se questa mossa segnerà l'inizio di una nuova era per Xbox.