ROG Xbox Ally: arrivano i Default Game Profiles che migliorano prestazioni e batteria

Xbox ha introdotto i Default Game Profiles per ROG Xbox Ally, disponibili per ora tramite il programma Windows Insider. I profili regolano automaticamente potenza e FPS per migliorare prestazioni e autonomia. L'update include input più reattivi, librerie più rapide, miglior cloud gaming e vari fix. Supportati 40 giochi.

Xbox ha introdotto i Default Game Profiles per ROG Xbox Ally e Ally X, una nuova funzione attualmente in fase di anteprima attraverso il Windows Insider Program, pensata per migliorare prestazioni, autonomia e facilità d'uso del dispositivo portatile. Si tratta, in sostanza, di un'ufficializzazione di quanto anticipato da ASUS la scorsa settimana.

Si tratta di profili automatici che regolano parametri come potenza (TDP) e limite di frame rate in base alle esigenze di ogni singolo gioco, evitando ai giocatori la necessità di modificare manualmente le impostazioni a ogni avvio.

I Default Game Profiles funzionano esclusivamente quando la ROG Xbox Ally è alimentata a batteria e applicano dinamicamente un target energetico e un tetto di FPS adattato al titolo in esecuzione.

Se il sistema rileva difficoltà nel raggiungere un frame rate stabile, aumenta automaticamente la potenza per garantire una maggiore fluidità, anche al costo di una riduzione dell'autonomia. Al contrario, se il gioco gira senza problemi, il consumo energetico rimane più contenuto.

Default Game Profiles: titoli supportati e aggiornamento

Al momento, i profili sono disponibili in circa 40 titoli supportati, tra cui molte produzioni first-party Microsoft e giochi particolarmente popolari: Call of Duty: Black Ops 6 e 7, Warzone, DOOM Eternal, DOOM: The Dark Ages, Forza Horizon 5, Gears 5, Gears of War: Reloaded, Gears Tactics, Halo: The Master Chief Collection, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Minecraft, Sea of Thieves e Tony Hawks Pro Skater 3+4.

L'aggiornamento non si limita ai nuovi profili: migliora anche la reattività del gamepad dopo il login, risolvendo ritardi nel riconoscimento dei comandi, soprattutto su ROG Xbox Ally X. Inoltre, la gestione delle librerie di giochi risulta più rapida, e la pagina dedicata al Cloud Gaming offre caricamenti più veloci, navigazione più fluida e la possibilità di filtrare i titoli in base alla compatibilità prestazionale.

Sono stati inclusi anche vari bug fix e ottimizzazioni generali, con l'obiettivo di rispondere ai feedback della community. Chi desidera provare in anteprima le nuove funzioni può iscriversi al Windows Insider Program direttamente dal dispositivo: basta accedere alle Impostazioni di Windows, attivare l'invio dei dati diagnostici opzionali, selezionare il Windows Insider Program e completare la procedura guidata. Dopo il riavvio, è sufficiente tornare nella sezione di Windows Update per scaricare l'aggiornamento contenente i Default Game Profiles.