Rockstar rilancia Red Dead Redemption su PS5, Series X, Switch 2 e smartphone

Rockstar ha annunciato che Red Dead Redemption arriverà il 2 dicembre su PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 e dispositivi mobile via Netflix. Le versioni current-gen offriranno HDR, 4K e 60 FPS, con upgrade gratuiti per PS4, Switch e Xbox One. Niente multiplayer, solo contenuti GOTY

Rockstar Games ha finalmente ufficializzato ciò che molti sospettavano dopo la recente classificazione ESRB: Red Dead Redemption arriverà il 2 dicembre su PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 e, in modo sorprendente, anche su iOS e Android tramite Netflix. Dopo due anni di ripubblicazioni e aggiornamenti, il titolo western più amato torna in una versione pensata per portare lesperienza originale sulle piattaforme moderne, con una serie di migliorie tecniche significative.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, i giocatori potranno aspettarsi un netto balzo in avanti in termini di qualità visiva. L'avventura di John Marston supporterà risoluzione fino a 4K, HDR, frame rate fino a 60 FPS e una resa dell'immagine complessivamente migliorata. Sebbene la versione PS4 avesse già ricevuto una patch che permetteva di raggiungere i 60 FPS, questa nuova release promette un livello di rifinitura superiore grazie alla potenza nativa dell'hardware current-gen.

La vera sorpresa riguarda la nuova Nintendo Switch 2, che offrirà non solo HDR e 60 FPS, ma anche DLSS e addirittura il supporto ai mouse controls, una scelta inusuale per una console portatile/ibrida ma potenzialmente interessante per chi cerca maggiore precisione negli scontri a fuoco.

Red Dead Redemption: upgrade gratuiti e contenuti della Game of the Year Edition

Una delle decisioni più apprezzate da parte di Rockstar riguarda gli upgrade gratuiti: chi possiede il gioco su PS4 o Nintendo Switch potrà effettuare l'aggiornamento digitale senza alcun costo. Ma la politica si estende anche agli utenti Xbox, poiché chi possiede la versione Xbox One retrocompatibile potrà ugualmente effettuare l'upgrade free.

Non tutti però beneficeranno della continuità dei salvataggi: la funzione è confermata solo su PlayStation e Switch, mentre non è prevista per Xbox né per le nuove versioni mobile. La re-release viene presentata come comprendente tutti i contenuti della Game of the Year Edition, ma è importante sottolineare che non includerà alcuna modalità multiplayer né DLC aggiuntivi.

L'esperienza rimarrà quindi completamente single-player, focalizzata sulla campagna narrativa e sull'acclamata espansione single-player Undead Nightmare (già inclusa nella GOTY). Con questo annuncio, Red Dead Redemption si prepara dunque a una nuova vita su quasi tutte le piattaforme disponibili.