Rockstar posticipa GTA 6 a novembre 2026: priorità alla qualità, crolla il titolo Take-Two

Rockstar Games ha annunciato un nuovo rinvio per Grand Theft Auto VI, che arriverà il 19 novembre 2026. La decisione mira a garantire un livello di rifinitura superiore. Il mercato però reagisce male: il titolo Take-Two perde subito l'8% per poi riposizionarsi su un -6%.

pubblicata il , alle 05:31
È arrivata la notizia che molti fan temevano: Grand Theft Auto VI non uscirà più a maggio 2026, ma il 19 novembre dello stesso anno. La conferma è giunta direttamente dagli account ufficiali di Rockstar Games, che hanno motivato il rinvio con la necessità di dedicare "mesi extra" per "completare il gioco con il livello di rifinitura che vi aspettate e meritate".

Si tratta del secondo slittamento nel giro di un anno. Questa volta il ritardo sarà di circa sei mesi, ma secondo l’editore non avrà impatti sul bilancio, in quanto il titolo rimarrà comunque all’interno dello stesso esercizio fiscale.

Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha dichiarato: "Abbiamo avuto più tempo per sviluppare il titolo. E quindi ci stiamo avvicinando all'uscita. Siamo grati che sia ancora nello stesso anno fiscale. E soprattutto siamo grati a Rockstar per la sua costante ricerca della perfezione. Siamo davvero soddisfatti di questa data di uscita. È nello stesso anno fiscale, è un'ottima finestra di uscita e, naturalmente, sosteniamo molto l'approccio di Rockstar".

Nonostante le parole rassicuranti del management, la reazione del mercato è stata immediata e negativa. Nella mezz'ora successiva all’annuncio, il titolo Take-Two ha perso circa l’8% in Borsa, per poi risalire leggermente ma restando in territorio negativo.

Il ritardo non sembra però destinato a scalfire le enormi aspettative attorno al progetto. GTA V, pubblicato dodici anni fa, ha superato i 210 milioni di copie vendute nel mondo, consolidandosi come uno dei videogiochi di maggior successo della storia.

È dunque lecito attendersi che il suo seguito, previsto per PlayStation 5 e Xbox Series X|S (mentre la versione per PC non è mai stata annunciata), miri a risultati altrettanto ambiziosi, anche a costo di attendere qualche mese in più.

