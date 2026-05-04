Roblox Reality oltre DLSS 5: fotorealistico grazie all'IA, ma scavalca completamente gli sviluppatori

Roblox ha presentato Reality, una tecnologia che combina motore grafico in tempo reale e generazione video AI via cloud per migliorare drasticamente la qualità visiva dei giochi multiplayer. Tuttavia, il sistema esclude completamente gli sviluppatori

Roblox Labs ha presentato Roblox Reality, una nuova concezione di rendering grafico che unisce il rendering 3D in tempo reale del motore di gioco con la sovrapposizione di video realizzati dall'IA. Una soluzione che ricorda il DLSS 5 di NVIDIA, ma dalla quale si differenzia profondamente.

Con DLSS 5, NVIDIA ha già scatenato un'accesa discussione: la tecnologia modifica l'illuminazione, le ombre e altri elementi ambientali per rendere le immagini più fotorealistiche, il che è stato ritenuto da alcuni uno smacco alla direzione artistica dei singoli giochi.

Va detto, però, che la proposta di NVIDIA lavora interviene direttamente sul motore di gioco, mantenendo una certa coerenza con gli elementi preesistenti. Roblox Reality, invece, va decisamente oltre: la tecnologia genera nuovi elementi da zero che coinvolgono ogni aspetto della componente grafica.

D'altronde, la proposta di Roblox sfrutta un'architettura completamente diversa da DLSS 5. Mentre la simulazione del mondo di gioco e il rendering degli avatar in primo piano restano gestiti dal dispositivo dell'utente, e quindi elaborati in locale, così da contenere la latenza nei comandi, sono i server di gioco ad applicare il livello superficiale attraverso un'elaborazione completamente in cloud. Chiaramente, questo rende la tecnologia applicabile solo ai titoli multiplayer basati su server e, almeno in una prima fase, non sarà accessibile alle componenti single player del gioco.

Un aspetto interessante riguarda la persistenza degli elementi. Gli elementi "effimeri", infatti, saranno diversi per ogni giocatore: uccelli, nuvole, fili d'erba e buona parte degli elementi secondari non saranno condivisi, per cui ogni utente vedrà elementi diversi in base al risultato della generazione.

Roblox Labs ha anche condiviso un video che mostra i quattro livelli distinti del motore di gioco: dati 3D grezzi, attuale motore di gioco, prima fase di upscaling IA e l'obiettivo finale di rendering. Tuttavia, il sistema non opera ancora in tempo reale, per cui risulta difficile fare una valutazione della qualità finale e della fattibilità commerciale. Lo studio ritiene di poter rilasciare una prima iterazione tra la fine di quest'anno e inizio 2027, per cui l'attesa è ancora piuttosto lunga.

Nel frattempo, la società ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre 2026 che ha visto i numeri calare drasticamente. Il titolo, infatti, è stato accusato di essere un facile "rifugio" per pedofili, così sono state introdotte nuove misure di sicurezza, tra cui un sistema di riconoscimento dell'età tramite selfie.

In aggiunta, sono state limitate le interazioni tra adulti e minori. La conseguenza è un interesse calante verso il gioco che prosegue da due trimestri, quelli successivi all'introduzione delle nuove norme. In una sola settimana, il valore delle azioni di Roblox si è ridotto di circa il 20%.