Rivoluzione Xbox: via Gaming Copilot, cambia tutto nella strategia

Microsoft non porterà Gaming Copilot su Xbox, fermando sviluppo su console e disattivandolo su mobile. La CEO Asha Sharma spiega che la scelta rientra in una nuova strategia focalizzata su velocità, community e semplificazione. La divisione, inoltre, accoglie nuovi leader nel team dirigenziale

La divisione gaming di Microsoft ha deciso di interrompere lo sviluppo e la diffusione di Gaming Copilot, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale pensato per supportare i giocatori su Xbox. Dopo una fase di test durata diversi mesi e un primo rilascio avviato nel settembre 2025, il progetto non rientra più nelle priorità strategiche dell'azienda.

La decisione è stata comunicata dalla nuova CEO della divisione gaming, Asha Sharma, che ha spiegato come il cambiamento faccia parte di un più ampio processo di riorganizzazione interna. L'obiettivo dichiarato è rendere Xbox più reattiva, rafforzare il rapporto con la community e ridurre le difficoltà incontrate sia dai giocatori sia dagli sviluppatori. In questo contesto, alcune funzionalità considerate non allineate alla nuova direzione verranno progressivamente eliminate.

Excited to share that I'm joining @Xbox as VP, Engineering & Technical Advisor to CEO @asha_shar



I'll be focused on building world-class tools, services, and experiences for developers and players across the Xbox ecosystem.



Grateful for the opportunity and excited to get to... pic.twitter.com/6SMsfLqlOD -- Jared Palmer (@jaredpalmer) May 5, 2026

Gaming Copilot era stato concepito come uno strumento in grado di offrire assistenza durante le sessioni di gioco, ad esempio aiutando a superare passaggi complessi o fornendo informazioni sui titoli in uso. Tuttavia, nonostante il continuo sviluppo dell'ecosistema Copilot in altri ambiti dell'azienda, la versione dedicata al gaming non proseguirà il suo percorso su console e dispositivi mobili.

Asha Sharma, l'interruzione di Gaming Copilot e il rinnovamento del team dirigenziale di Xbox

Secondo quanto dichiarato da Sharma, il servizio verrà gradualmente disattivato all'interno dell'app Xbox per smartphone, mentre lo sviluppo della versione destinata alle console sarà completamente interrotto. La comunicazione ha inoltre confermato cambiamenti significativi nella leadership della divisione Xbox.

Asha Sharma, infatti, ha annunciato un importante rafforzamento del team dirigenziale di Xbox, con l'obiettivo di rinnovare la struttura interna e migliorare l'efficacia operativa della piattaforma. La comunicazione è avvenuta attraverso una nota interna, nella quale la CEO ha evidenziato la necessità di un cambiamento profondo, anche in risposta ai recenti risultati finanziari.

Tra le nuove figure inserite spiccano diversi professionisti provenienti dal gruppo CoreAI. Jared Palmer entrerà nel comparto tecnico con responsabilità legate a prodotto, ingegneria e infrastrutture. Tim Allen sarà invece incaricato di guidare il design, mentre Jonathan McKay assumerà il ruolo di responsabile della crescita, forte delle sue esperienze precedenti in OpenAI e Meta.