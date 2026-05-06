Rivoluzione Xbox: via Gaming Copilot, cambia tutto nella strategia
Microsoft non porterà Gaming Copilot su Xbox, fermando sviluppo su console e disattivandolo su mobile. La CEO Asha Sharma spiega che la scelta rientra in una nuova strategia focalizzata su velocità, community e semplificazione. La divisione, inoltre, accoglie nuovi leader nel team dirigenzialedi Francesco Messina pubblicata il 06 Maggio 2026, alle 10:11 nel canale Videogames
Xbox
La divisione gaming di Microsoft ha deciso di interrompere lo sviluppo e la diffusione di Gaming Copilot, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale pensato per supportare i giocatori su Xbox. Dopo una fase di test durata diversi mesi e un primo rilascio avviato nel settembre 2025, il progetto non rientra più nelle priorità strategiche dell'azienda.
La decisione è stata comunicata dalla nuova CEO della divisione gaming, Asha Sharma, che ha spiegato come il cambiamento faccia parte di un più ampio processo di riorganizzazione interna. L'obiettivo dichiarato è rendere Xbox più reattiva, rafforzare il rapporto con la community e ridurre le difficoltà incontrate sia dai giocatori sia dagli sviluppatori. In questo contesto, alcune funzionalità considerate non allineate alla nuova direzione verranno progressivamente eliminate.
Excited to share that I'm joining @Xbox as VP, Engineering & Technical Advisor to CEO @asha_shar-- Jared Palmer (@jaredpalmer) May 5, 2026
I'll be focused on building world-class tools, services, and experiences for developers and players across the Xbox ecosystem.
Grateful for the opportunity and excited to get to... pic.twitter.com/6SMsfLqlOD
Gaming Copilot era stato concepito come uno strumento in grado di offrire assistenza durante le sessioni di gioco, ad esempio aiutando a superare passaggi complessi o fornendo informazioni sui titoli in uso. Tuttavia, nonostante il continuo sviluppo dell'ecosistema Copilot in altri ambiti dell'azienda, la versione dedicata al gaming non proseguirà il suo percorso su console e dispositivi mobili.
Asha Sharma, l'interruzione di Gaming Copilot e il rinnovamento del team dirigenziale di Xbox
Secondo quanto dichiarato da Sharma, il servizio verrà gradualmente disattivato all'interno dell'app Xbox per smartphone, mentre lo sviluppo della versione destinata alle console sarà completamente interrotto. La comunicazione ha inoltre confermato cambiamenti significativi nella leadership della divisione Xbox.
Asha Sharma, infatti, ha annunciato un importante rafforzamento del team dirigenziale di Xbox, con l'obiettivo di rinnovare la struttura interna e migliorare l'efficacia operativa della piattaforma. La comunicazione è avvenuta attraverso una nota interna, nella quale la CEO ha evidenziato la necessità di un cambiamento profondo, anche in risposta ai recenti risultati finanziari.
Tra le nuove figure inserite spiccano diversi professionisti provenienti dal gruppo CoreAI. Jared Palmer entrerà nel comparto tecnico con responsabilità legate a prodotto, ingegneria e infrastrutture. Tim Allen sarà invece incaricato di guidare il design, mentre Jonathan McKay assumerà il ruolo di responsabile della crescita, forte delle sue esperienze precedenti in OpenAI e Meta.
2 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Il resto è totalmente irrilevante per il giocatore, se uno vuole aiuto può chiedere a ChatGPT che è meglio di qualsiasi copilot.
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